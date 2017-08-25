После достижения отметки в 1980 пунктов индекс ММВБ может начать снижаться - Dukascopy Bank SA

"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки Brent сегодня достигала отметки $52,5. Впрочем, несмотря рост цен на нефть, курс рубля против доллара и евро стабилен в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен сегодня вечером. Российские индексы акций растут вслед за бумагами несырьевых компаний на корпоративных новостях. Так, индекс ММВБ прибавил 0,2%, поднявшись до отметки 1978 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,3% до 1053,53 пункта. Во второй половине дня мы ожидаем усиления волатильности котировок акций на фоне публикации данных за июль по изменению заказов на товары длительного пользования в США. В то же время основное внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ФРС Джанет Йеллен, которое начнется в 17:00 по московскому времени. Кроме того, по нашим оценкам, индекс ММВБ, после достижения отметки 1980 пунктов, может начать снижаться на фоне падения цен на нефть и укрепления курса доллара относительно рубля и корзины DXY", - отмечает Руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.