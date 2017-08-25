Пара доллар/рубль останется в ближайшие дни выше отметок 58,70-59 руб/долл. - Промсвязьбанк

В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с

начала недели не превышают 2,25 млрд долл/сутки. Значимых идей в динамике рубля сейчас нет.

В целом группа валют развивающихся стран в ходе вчерашних торгов демонстрировала локальную слабость по отношению к американской валюте. Ключевыми событиями сегодняшнего дня для рубля и других валют EM могут стать выступления глав ФРС и ЕЦБ на симпозиуме в Джексон-Хоул (Д.Йеллен выступит в 17:00 мск, М.Драги – в 22:00 мск). Комментарии представителей ЦБ могут обусловить динамику рубля и других валют emerging markets на следующей неделе.

Цены на Brent большую часть вчерашних торгов находились под давлением и о опускались ниже отметки 52 долл/барр., что могло оказывать локальное давление на позиции рубля. Однако уже сегодня в Азии большая часть вчерашних потерь по нефтяным фьючерсам отыграна на фоне приближающегося к побережью США урагана

«Харви».

"На сегодняшний день приходится пик налоговых выплат месяца (НДС, НДПИ и акцизы на 500-510 млрд руб.), что может способствовать локальному росту спроса на рублевую ликвидность в первой половине дня. Однако сравнительно небольшие объемы выплат и комфортный уровень ликвидности на денежном рынке свидетельствуют, что, по всей видимости, влияние фактора налогов на курс рубля невысоко. На данный момент ожидаем, что пара доллар/рубль останется в ближайшие дни выше отметок 58,70-59 руб/долл.", - резюмирует эксперт банка.