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25 августа 2017 года 11:47

Рынок акций РФ утром подрос к 1980п по ММВБ, Норникель отыгрывает потери

Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1977,99 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1053,61 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 59,14 рубля (-0,02 рубля).

Выросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +1,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%).

Подешевели рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,2%).

Акции "Норникеля" на старте торгов падали более чем на 3% после известий, что совет директоров ГМК рекомендует выплатить акционерам дивиденды по результатам I полугодия 2017 года в размере 224,2 рубля (около $3,79) на акцию (датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 октября). "Норникель" за 9 месяцев прошлого года выплатил акционерам 444,25 рубля на акцию (в общей сумме около $1,1 млрд), финальные дивиденды за 2016 год составили 446,1 рубля на акцию (около $1,2 млрд).

В четверг в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, начался ежегодный симпозиум экономистов и глав центробанков. Основные события, включая выступления руководителей Федрезерва и Европейского Центробанка, ожидаются в пятницу.

В пятницу выросли фондовые индексы в Азии, плюсует Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,04%) в ожидании выступлений главы Федрезерва Дж.Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Европу поддержала статистика из Германии: ВВП страны во II квартале вырос на ожидаемые 0,6%, а индекс доверия к экономике Германии института Ifo в августе составил 115,9 пункта при прогнозах 115,5 пункта после июльских 116 пунктов.

На нефтяном рынке цены также повышаются на фоне урагана Харви, приближающегося к берегам США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $52,33 за баррель (+0,6% и -1% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,68 за баррель (+0,5% и -2% накануне).

Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.

Утром в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с). Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, ежегодный симпозиум представителей центробанков в Джексон-Хоуле традиционно повышает неопределенность и заставляет инвесторов проявлять осторожность. Рынки ждут выступлений глав ФРС и ЕЦБ, но учитывая текущие макроэкономические условия, резких изменений монетарной политики не предвидится, а значит, программа количественного смягчения будет сворачиваться очень плавно, что позитивно для рынков акций. Фактором поддержки для нефтяного рынка выступает ураган Харви, возможно, самый сильный за последние 12 лет, который набирает силу и приближается к побережью Техаса.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы ожидают от глав ФРС и ЕЦБ заявлений по денежно-кредитной политике, поэтому доллар несущественно укрепляется к японской иене, что оказывает поддержку акциям азиатских экспортеров. От политики ФРС ждут нормализации баланса регулятора, что может привести к постепенному изъятию долларов с рынка - это будет способствовать укреплению доллара к мировым валютам.

Вместе с тем глава ЕЦБ может не сделать ярких заявлений о дальнейшей политике европейского регулятора, поскольку укрепление евро мешает росту инфляции, чего добивается регулятор. К слову, чиновники ФРС также отмечали слабый рост инфляции в США, что отодвинуло решение о повышении ставки в сентябре, ноябре и декабре, на что указывает слабая вероятность, рассчитываемая через фьючерсы на ставку. Нефть подросла из-за урагана Харви, который приближается к штату Техас, где находится много нефтеперерабатывающих заводов.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич отмечает, что позитивный внешний фон позволил индексу ММВБ подняться до 1980 пунктов, а далее вероятна консолидация у достигнутых значений в ожидании новостей из США, где состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС. В словах Дж.Йеллен инвесторы будут искать указание на дальнейшие действия американского регулятора в свете кредитно-денежной политики, что может повлиять на оценку вероятности подъема ставки в США до конца года. В результате данный фактор может сказаться на отношении игроков к риску и определить дальнейшую динамику рынка акций.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, инвесторы вновь обратили внимание на акции электроэнергетики, в частности, продолжается ралли ряда МРСК. Среди "голубых фишек" слабее выглядят акции "Норникеля", поскольку инвесторы оказались разочарованы цифрами по полугодовым дивидендам ГМК - несмотря на рост цен на базовые металлы, платить более щедрые дивиденды компании мешает формальный рост долговой нагрузки.

Из внешних событий главное - выступления глав ФРС и ЕЦБ на форуме в Джексон-Хоуле. У участников рынка довольно низкие ожидания от этого события, так как возможные действия по ужесточению монетарной политики ЕЦБ ограничены боязнью еще больше укрепить евро, а ФРС - непростой внутриполитической ситуацией и неровной макростатистикой.

По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, от главы ФРС Дж.Йеллен и председателя ЕЦБ М.Драги эксперты не ожидают заявлений, способных внести изменения в расстановку сил игроков на рынках.

Недавние массовые продажи на фондовом рынке США и неопределенная ситуация на рынках ряда других стран являются дополнительным стимулом для Дж.Йеллен и М.Драги не отклоняться от привычного сценария и придерживаться темы симпозиума: "Способы улучшения динамики мировой экономики". В этой связи выступление Дж.Йеллен может разочаровать "быков" по доллару (выступление Дж.Йеллен начнется в 17:00 МСК, а М.Драги - в 22:00 МСК).

Некоторое время назад были ожидания, что М.Драги воспользуется возможностью в Джексон-Хоуле, чтобы подготовить рынки к изменениям в политике ЕЦБ, однако после публикации протоколов заседания Комитета ЕЦБ по монетарной политике, в которых были отражены беспокойства касательно чрезмерного укрепления европейской валюты, ожидания рынка по выступлению М.Драги сильно упали. Аналитики DeutscheBank придерживаются похожего мнения: "Хотя ФРС может повысить ставки в декабре, а ЕЦБ в октябре может объявить о продолжении сворачивания количественного смягчения в 2018 году, последние события (низкий уровень инфляции, низкий уровень индекса оптимизма участников рынка и укрепление евро для ЕЦБ) говорят в пользу того, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы готовить рынки к такому исходу".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу выросли акции ПАО "Ставропольская энергосбытовая компания" (+6,6%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+5,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,7%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+1,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,8%).

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-5,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 6,862 млрд руб. (из них 3,145 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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