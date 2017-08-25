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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня: 59,00 – 59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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25 августа 2017 года 11:27
Торговый диапазон на сегодня: 59,00 – 59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Утро пятницы рубль начал с укрепления относительно американского доллара, в течение торгового дня поддержку национальной валюте будет оказывать нефть. Сегодня, как и вчера, цены на сырье держатся вблизи отметки 52,5 долл./барр. Резких движений курсов, скорее всего, ждать не придется. Сегодня все инвесторы ожидают выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги. От того, какие выводы озвучат главы американского и европейского Центробанков, будет зависеть судьба мировых валют в ближайшем будущем. Если говорить о ситуации в США, то выходившая в августе статистика, была не особенно радостной. В частности, за июль сократилось количество выданных разрешений на строительство, а также снизились объемы продажи жилья на вторичном рынке. Кроме того, американский Федрезерв обеспокоен низкой инфляцией в стране. Вероятно, что на сентябрьском заседании ставку ФРС оставят без изменения. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 59,00 – 59,50 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
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25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то... читать дальше
.25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:48
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:05
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:35
Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:05
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:40
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ. Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.25 августа 2017 года 12:48
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году.... читать дальше
.25 августа 2017 года 12:21
В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с начала... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие. читать дальше
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