Рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 25 августа. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,1-59,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,15 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 69,7 руб./EUR1 (-14 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 6,9 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро при открытии торгов в последний рабочий день недели, так как инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США, скорость ветра которого к утру пятницы превысила 85 миль в час (38 м/с). Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, уже эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась на 0,85% - до $52,48 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,76%- до $47,76 за баррель.

Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.