25 августа 2017 года 10:19
Рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 25 августа. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,1-59,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,15 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 69,7 руб./EUR1 (-14 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 6,9 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,89 рубля.
Доллар при этом оказался на 0,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,84 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро при открытии торгов в последний рабочий день недели, так как инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США, скорость ветра которого к утру пятницы превысила 85 миль в час (38 м/с). Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, уже эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась на 0,85% - до $52,48 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,76%- до $47,76 за баррель.
Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то... читать дальше
.
25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".
Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку.
Как... читать дальше
.
25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:48
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:05
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени.
Изменения вступят в силу 1 сентября.
По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список... читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:35
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:05
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки... читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:40
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ.
Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг... читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.
25 августа 2017 года 12:48
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году.... читать дальше
.
25 августа 2017 года 12:21
В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с
начала... читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:59
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:47
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:47
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие. читать дальше
.