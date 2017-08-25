Нефть закружил ураган - eToro

"Котировки нефти продолжает штормить, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень 52, но на достижении 4-дневных максимумов в районе 52,40 актив встретил волну продаж и после падения к минимуму 51,26 завершил торги четверга на отметке 51,78. Участники рынка довольно оптимистично восприняли данные Минэнерго по запасам нефти, хотя те сократились меньше прогнозов и были не такими внушительными, как на протяжении предыдущих недель. Также в поддержку цен выступил «ливийский фактор», где добыча на крупнейшем месторождении Шарара до сих пор не возобновилась".

В ход торгов вмешался еще один фактор, который рынок оценил двояко. Известия о приближении тропического циклона Харви в Мексиканском заливе поначалу были восприняты нефтетрейдерами с оптимизмом. Традиционно ухудшение погодных условий, которое грозит срывом поставок и добычи, считается фактором роста цен на нефть. Но, во-первых, пока шторм оценивается как ураган первой категории, а во-вторых, если судить по траектории продвижения Харви, район с наибольшим числом установок, скорее всего, останется неохваченным стихией.

Впрочем, этот фактор, если ураган усилится и достигнет третьей категории, все же может послужить хорошим подспорьем для котировок и «выправить» статистику, нивелировав окончание сезона вождения в США и уход НПЗ на сезонное техническое обслуживание, полагает эксперт.

"В краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше отметки 52, чтобы не растерять свой потенциал. Основное внимание в ближайшие дни будет направлено на сообщения Национального центра ураганов в Майами. Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельный отчет по числу активных буровых. Если мы снова увидим сокращение, котировки могут завершить торги на мажорной ноте", - резюмирует П. Салас.