.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Джексон-Хоул покажет, по какую сторону рубежей быть рублю - FxPro
.
ГЛАВНОЕ
ЦБ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале
ЦБ РФ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале и по росту инвестиций. При этом регулятор не исключил, что рост ВВП в 2017 году может быть выше ранее ожидавшихся 1,3-1,8%
 
Выслугу лет для получения военной пенсии увеличат
Ведомства, в которых предусмотрено несение военной службы, согласовали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Предлагаемые изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц,...
 
Мобильная связь дорожает
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов в августе составила 268,5 руб., по сравнению с октябрем 2016 г. она выросла на 15%. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при...
 
В 2018 году будет введена обязательная сертификация счетчиков
Минпромторг подготовил проект постановления об обязательной сертификации приборов учета с 1 сентября 2018 года. Сертификаты соответствия должны будут получать газовые, тепловые и электрические счетчики, пишет "Российская газета". В Минпромторге...
 
25 августа 2017 года 11:03

Джексон-Хоул покажет, по какую сторону рубежей быть рублю - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с внутридневных пиков около 52.40 до 51.30 за баррель. В настоящий момент нефть вновь стоит на пороге 52, явно не желая отступать от этой отметки без важных новостей.

"Сегодня наиболее важными событиями для рынков станут выступления Драги и Йеллен, - комментирует эксперт. - От каждого из них ждут изменений риторики в сторону большей решимости в нормализации политики. Тем не менее, эти последовательные и осторожные голуби вполне могут в очередной раз постараться заверить участников рынка, что повышение ставок и сокращение баланса (в случае с ФРС), а также завершение программы QE (ЕЦБ) будет проходить с оглядкой на ситуацию и лишь при полной уверенности, что инфляция не сошла с пути роста. Некоторое время назад были ожидания, что Йеллен сосредоточится на осторожности после ряда разочаровывающих экономических данных, однако поздние данные по рынку труда и розничным продажам несколько развеяли эти страхи. Вновь участники рынка восстанавливают ожидания третьего повышения ставки в этом году. Свежие данные оценивают в 44.4%, что в декабре ставка будет повышена. Такое изменение настроений помогает доллару укреплять свои позиции".

В августе доллар на глобальном рынке перестал падать. Хотя сейчас прирост составляет всего 0.7% против 10% снижения с начала года, всё же отмечается явная приостановка отрицательного импульса.

От Драги можно ожидать комментариев о нежелательности излишне резкого усиления единой валюты. В протоколах ЕЦБ уже говорилось об этом, а в живом выступлении его глава может более чётко обрисовать, какие отрицательные последствия для инфляции несёт в себе излишне быстрый рост курса валюты и как это вредит восстанавливающейся экономике.

С другой стороны, Еврозона сейчас демонстрирует весьма оживлённый рост экономики, поэтому вряд ли обойдётся без упоминаний о том, что дополнительная поддержка со стороны QE не будет вечной. Тем более в условиях, когда государства региона уменьшают объёмы заимствований, соблюдая бюджетную дисциплину, сокращая объём доступных для покупки бумаг.

Выступление Йеллен начнётся в 17:00 МСК, а Драги будет говорить в 22:00, поэтому основная реакция на многих рынках будет уже в понедельник, и у нас будет время для анализа комментариев.

"Наиболее вероятно, что пара EUR/USD отправится на снижение после этих выступлений, что соответствует духу тренда августа, - прогнозирует эксперт FxPro. - Целью этого снижения на следующей неделе могут стать уровни вблизи 1.16. В то же время не стоит исключать, что комментарии не сломят настрой рынка на ослабление американской валюты. Развитие или слом глобальных трендов помогут разрешить локальное противостояние быков и медведей по рублю, ответив на вопрос, в какую сторону от уровня 59 окончательно уйдёт пара USD/RUB. Для пары EUR/RUB в свою очередь будет решаться вопрос о том, по какую сторону от 70 ей быть в ближайшие недели".

Опубликовано: /FxPro ФК/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse поднял рейтинг GDR ЛСР до "покупать", но снизил оценку на 10%
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 17:04
"Уралсиб" поднял оценку акций Сбербанка на 24%, подтвердив рейтинг "покупать"
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 16:23
Нефть получает неожиданный шанс для роста цен - Бинбанк
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:48
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода.    читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:38
Станет ли Драги «топить» евро? - eToro
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:05
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40, изменений в топ-4 не ожидается
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:35
Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:05
После достижения отметки в 1980 пунктов индекс ММВБ может начать снижаться - Dukascopy Bank SA
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:40
БКС рекомендует закрывать длинные позиции по акциям МТС, отмечает рост риска навеса предложения
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ. Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:16
Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в узком диапазоне 58.8-59.30 - "Нордеа Банк"
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 12:48
Российская валюта находится в довольно комфортных условиях - Банк "Зенит"
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году....    читать дальше
.
25 августа 2017 года 12:21
Пара доллар/рубль останется в ближайшие дни выше отметок 58,70-59 руб/долл. - Промсвязьбанк
В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с начала...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:47
Рынок акций РФ утром подрос к 1980п по ММВБ, Норникель отыгрывает потери
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.