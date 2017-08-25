Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг в "красной зоне" из-за слабых данных о продажах жилья, а также падения акций продовольственных розничных сетей после того, как Amazon.com Inc. объявила о снижении цен в магазинах Whole Foods. Вместе с тем позитивные финансовые результаты ряда компаний ограничили падение. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле неожиданно сократились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,44 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с августа 2016 года. В июне перепродажи упали на 2% - до 5,51 млн домов, ранее сообщалось о снижении на 1,8%, до 5,52 млн. Аналитики в среднем прогнозировали подъем в прошлом месяце на 0,5% с ранее объявленного июньского уровня - до 5,55 млн.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Доллар дорожает по отношению к большинству валют региона, что оказывает поддержку акциям азиатских экспортеров. Цены на нефть повышаются в пятницу на 0,7-0,8%. Алюминий держится у максимума за четыре года после того, как Госсовет КНР объявил, что Китай продолжит сокращение производственных мощностей в этой отрасли.

На этом фоне сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5% на фоне ослабления иены. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,2%. Сингапурский Straits Times снизился на 0,3%, малазийский FTSE Malaysia KLCI - на 0,4%. Биржи Индии закрыты в связи с государственным праздником.

В свою очередь нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,94% - до $52,53 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,86% - до $47,84 за баррель. В четверг Brent подешевела на 1%, до $52,04 за баррель, WTI - на 2%, до $47,43 за баррель, минимума за неделю.

Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику. К утру в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с). Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти в 1,8 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,493 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,501 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,02% - до 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 523,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+1,35%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,36%) и "РЖД-23" (+0,3%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-16" (-0,36%), "Внешэкономбанк-001Р-02" (-0,35%) и "Сбербанк БО-17" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Абсолют банк принял решение 11 сентября выкупить облигации серии БО-05 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выкупа составит до 1 млн облигаций, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 4 по 8 сентября. Банк разместил биржевые облигации серии БО-05 объемом 1 млрд рублей в апреле 2015 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых.