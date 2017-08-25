Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг в "красной зоне" из-за слабых данных о продажах жилья, а также падения акций продовольственных розничных сетей после того, как Amazon.com Inc. объявила о снижении цен в магазинах Whole Foods.

Вместе с тем позитивные финансовые результаты ряда компаний ограничили падение.

В четверг в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, начался ежегодный симпозиум экономистов и глав центробанков. Основные события, включая выступления руководителей Федрезерва и Европейского Центробанка, ожидаются в пятницу.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле неожиданно сократились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,44 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с августа 2016 года. В июне перепродажи упали на 2% - до 5,51 млн домов, ранее сообщалось о снижении на 1,8%, до 5,52 млн. Аналитики в среднем прогнозировали подъем в прошлом месяце на 0,5% с ранее объявленного июньского уровня - до 5,55 млн.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. с минимума за полгода, до 234 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное повышение показателя - на 6 тыс., с 232 тыс. до 238 тыс.

Ранее на этой неделе регуляторы одобрили покупку Amazon компании Whole Foods за $13,7 млрд. Магазины Whole Foods известны в США крайне высокими ценами, и их снижение пугает традиционных ритейлеров, которые опасаются, что не выдержат такой конкуренции.

Капитализация шести крупнейших продуктовых ритейлеров США, включая Kroger Co. (-8,1%) и Wal-Mart Stores Inc. (-2%), сократилась на $12 млрд.

Рыночная стоимость Tiffany & Co., второй по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями, снизилась на торгах в Нью-Йорке на 3,2%. Ее прибыль и выручка за II финквартал превзошли прогнозы Уолл-стрит, но сопоставимые продажи снизились больше, чем ожидал рынок.

Акции других ритейлеров выросли в цене на позитивной квартальной отчетности, в том числе Signet Jewelers - на 16,7%, Burlington Stores - на 1,4%.

Курсы акций производителей продуктов питания Hormel Foods и JM Smucker упали на 5,4% и 9,5% соответственно из-за слабых квартальных результатов и ухудшения годовых прогнозов.

Цена ADR ирландского производителя стройматериалов CRH Plc выросла на 3,7%. Компания объявила о продаже американской сети дистрибуции конкурирующей Beacon Roofing Supply.

Котировки ценных бумаг чипмейкера Western Digital поднялись на 1,3%. Согласно сообщениям в СМИ, консорциум компаний, включая Western Digital, готов предложить более 1,9 трлн иен ($17 млрд) за бизнес Toshiba Corp. по выпуску чипов памяти.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 24 августа снизился на 28,69 пункта (0,13%) и составил 21783,40 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,07 пункта (0,21%) - до 2438,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,08 пункта (0,11%) и составил 6271,33 пункта.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Доллар дорожает по отношению к большинству валют региона, что оказывает поддержку акциям азиатских экспортеров. Цены на нефть повышаются в пятницу на 0,7-0,8%. Алюминий держится у максимума за четыре года после того, как Госсовет КНР объявил, что Китай продолжит сокращение производственных мощностей в этой отрасли.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,6% на фоне ослабления иены, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,2%.

Сингапурский Straits Times снизился на 0,3%, малазийский FTSE Malaysia KLCI - на 0,4%.

Биржи Индии закрыты в связи с государственным праздником.

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, в июле вырос на 0,5% в годовом выражении. Его подъем был максимальным с марта 2015 года.

Котировки акций японских экспортеров Yamaha Motor, Toyota, Sony поднялись на 1%.

Рыночная стоимость гонконгской Li & Fung, поставляющей одежду и игрушки крупным ритейлерам, включая Wal-Mart, подскочила на 15%, демонстрируя максимальный подъем с 2014 года, благодаря позитивной отчетности за I полугодие.

Цена бумаг тайваньской Oceanic Beverages увеличилась на 5,2%. Индекс тайваньских производителей продуктов питания и напитков достиг максимума с марта 1993 года в связи с надеждами, что предстоящие осенью празднования подстегнут рост продаж.

Курс акций японской службы доставки Yamato Holdings поднялся на 4,9% на сообщениях о том, что Почта Японии повысит тарифы.

Акции китайского Bank of Communications подорожали на 3,3% благодаря повышению рентабельности.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,2% в ожидании решения суда по делу вице-президента и фактического главы компании Ли Джэёна, которого обвиняют в коррупции.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на 40 центов (0,77%) - до $52,44 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,33 (0,70%) - до $47,76 за баррель.

В четверг Brent подешевела на $0,53 (1%), до $52,04 за баррель, WTI - на $0,98 (2%), до $47,43 за баррель, минимума за неделю.

Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.

К утру в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с).

Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.