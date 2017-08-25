.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В начале торгов индекс ММВБ поднимется в район 1980 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"
.
25 августа 2017 года 09:44
В начале торгов индекс ММВБ поднимется в район 1980 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился, по мнению старшего аналитика ИК "Фридом-Финанс" Богдана Зварича, позитивный внешний фон. Так, рынок энергоносителей смог продемонстрировать уверенное восстановление, в результате чего к 9:00 мск нефть марки Brent вновь вплотную подошла к отметке 52,5 доллара за баррель. Вчера торги в США закончились снижением, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы отыгрывают потери предыдущего дня, подтянувшись на 0,1%. На фоне хороших данных по инфляции в Японии, уверенный рост демонстрируют азиатские площадки, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,6% и 1,5% соответственно. "В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты подняться в район 1980 пунктов, - прогнозирует эксперт ИК. - В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также на открытии могут преобладать покупки, а основным движущим фактором может выступить блок статистики по экономике Германии, в котором можно выделить данные по ВВП за второй квартала и индекс делового оптимизма IFO. При этом ближе к середине дня рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых значений. Во второй половине торгов существенным фактором для рынков станут новости из США, где сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул ожидается выступление глав ЕЦБ и ФРС. В частности, в словах Джанет Йеллен инвесторы будут искать указание на дальнейшие действия американского регулятора в свете кредитно-денежной политики, что может повлиять на оценку вероятности подъема ставки в США до конца года. В результате, данный фактор может сказаться на отношении игроков к риску и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов". На валютной секции Московской биржи сегодня с утра, на фоне восстановления рынка энергоносителей, аналитик ИК ожидает умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате доллар уже в начале торгов может вновь протестировать поддержку на уровне 59 рублей. Однако пробить ее вряд ли получится. Дело в том, что уход поддержки со стороны налогового периода приведет к ослаблению позиций «медведей» в американской валюте, в результате чего для преодоления этого уровня им может понадобиться подъем нефти марки Brent в район 54 долларов.
.
25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то... читать дальше
.25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:48
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:05
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:35
Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:05
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:40
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ. Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.25 августа 2017 года 12:48
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году.... читать дальше
.25 августа 2017 года 12:21
В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с начала... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.