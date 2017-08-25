25 августа 2017 года 09:54
Утренние прогнозы: рынок акций РФ продолжит рост вслед за мировыми рынками
По итогам торгов четверга индекс ММВБ составил 1973,5 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1049,96 пункта (+0,5%). В пятницу аналитики ждут продолжения роста - внешний фон выглядит сравнительно благоприятным для покупок.
Алор Брокер (Алексей Антонов): "Фондовые индексы России закрыли четверг в плюсе, но фоне роста акций «Сбербанка», которые идут на обновление исторических значений. РТС смог закрепиться на уровне 1050 п., демонстрируя сигнал к выходу вверх из диапазона. ММВБ закрылся на отметке 1955п. Позитивный внешний фон поможет индексам продемонстрировать рост в первой половине дня. Мы ожидаем рост индексов в пределах 0,5 %".
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты подняться в район 1980 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также на открытии могут преобладать покупки, а основным движущим фактором может выступить блок статистики по экономике Германии, в котором можно выделить данные по ВВП за второй квартала и индекс делового оптимизма IFO. При этом ближе к середине дня рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых значений. Во второй половине торгов существенным фактором для рынков станут новости из США, где сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул ожидается выступление глав ЕЦБ и ФРС. В частности, в словах Джанет Йеллен инвесторы будут искать указание на дальнейшие действия американского регулятора в свете кредитно-денежной политики, что может повлиять на оценку вероятности подъема ставки в США до конца года. В результате, данный фактор может сказаться на отношении игроков к риску и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможны новые попытки преодоления уровня 1050 пунктов по индексу РТС, внешний фон выглядит сравнительно благоприятным для покупок. В течение дня повлиять на ход торгов могут корпоративные события. Так, на сегодня назначены заседания советов директоров ММК (MAGN) и Новатэка (NVTK), на которых будут рассмотрены вопросы о размере промежуточных дивидендов. Во второй половине дня возможно появление новостей из Джексон-Хола (США), где выступят главы ФРС США и ЕЦБ (начало в 17:00 мск и 22:00 мск соответственно). На валютном рынке курс доллара США остается под давлением, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается, ориентиром на ближайшее время остается отметка 59".
ГК ТелеТрейд (Анастасия Игнатенко): "Недельное закрытие по рублевому индексу видится весьма позитивным, увеличивающим шансы на последующее растущее движение. Особенно если в ближайшие дни мы увидим пробой отметки 1989,77 пунктов на уровне которого образовался дневной/недельный фрактал на покупку. В случае если сценарий роста получит свою реализацию, ставку я советую делать на акции "Лукойла", "Норильского Никеля" и бумаги "Сбербанка", так как, скорее всего, именно они и потянут за собой рынок".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то... читать дальше
.
25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".
Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку.
Как... читать дальше
.
25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:48
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:05
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени.
Изменения вступят в силу 1 сентября.
По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список... читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:35
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:05
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки... читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:40
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ.
Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг... читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.
25 августа 2017 года 12:48
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году.... читать дальше
.
25 августа 2017 года 12:21
В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с
начала... читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:59
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:47
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.
25 августа 2017 года 11:47
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие. читать дальше
.