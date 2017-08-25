Утренние прогнозы: рынок акций РФ продолжит рост вслед за мировыми рынками

По итогам торгов четверга индекс ММВБ составил 1973,5 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1049,96 пункта (+0,5%). В пятницу аналитики ждут продолжения роста - внешний фон выглядит сравнительно благоприятным для покупок.

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Фондовые индексы России закрыли четверг в плюсе, но фоне роста акций «Сбербанка», которые идут на обновление исторических значений. РТС смог закрепиться на уровне 1050 п., демонстрируя сигнал к выходу вверх из диапазона. ММВБ закрылся на отметке 1955п. Позитивный внешний фон поможет индексам продемонстрировать рост в первой половине дня. Мы ожидаем рост индексов в пределах 0,5 %".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты подняться в район 1980 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также на открытии могут преобладать покупки, а основным движущим фактором может выступить блок статистики по экономике Германии, в котором можно выделить данные по ВВП за второй квартала и индекс делового оптимизма IFO. При этом ближе к середине дня рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых значений. Во второй половине торгов существенным фактором для рынков станут новости из США, где сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул ожидается выступление глав ЕЦБ и ФРС. В частности, в словах Джанет Йеллен инвесторы будут искать указание на дальнейшие действия американского регулятора в свете кредитно-денежной политики, что может повлиять на оценку вероятности подъема ставки в США до конца года. В результате, данный фактор может сказаться на отношении игроков к риску и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможны новые попытки преодоления уровня 1050 пунктов по индексу РТС, внешний фон выглядит сравнительно благоприятным для покупок. В течение дня повлиять на ход торгов могут корпоративные события. Так, на сегодня назначены заседания советов директоров ММК (MAGN) и Новатэка (NVTK), на которых будут рассмотрены вопросы о размере промежуточных дивидендов. Во второй половине дня возможно появление новостей из Джексон-Хола (США), где выступят главы ФРС США и ЕЦБ (начало в 17:00 мск и 22:00 мск соответственно). На валютном рынке курс доллара США остается под давлением, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается, ориентиром на ближайшее время остается отметка 59".

ГК ТелеТрейд (Анастасия Игнатенко): "Недельное закрытие по рублевому индексу видится весьма позитивным, увеличивающим шансы на последующее растущее движение. Особенно если в ближайшие дни мы увидим пробой отметки 1989,77 пунктов на уровне которого образовался дневной/недельный фрактал на покупку. В случае если сценарий роста получит свою реализацию, ставку я советую делать на акции "Лукойла", "Норильского Никеля" и бумаги "Сбербанка", так как, скорее всего, именно они и потянут за собой рынок".