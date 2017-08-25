Мы ожидаем рост фондовых индексов в пределах 0,5 % в первой половине торгов - "Алор Брокер"

"Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0.7% до 52,42$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0.08% до отметки 2438п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон позитивный. Нефть продолжает радовать спекулянтов своей волатильностью, но остается в рамках диапазона 51,5-53 долл., до выхода новых данных мы ожидаем консолидацию. Сегодня выйдет большой блок статистики по Германии, во второй половине дня начнут поступать заявления из Джексон-Хоул. Пара доллар/рубль продолжит консолидироваться вблизи летних минимумов. Мы рекомендуем открывать длинные позиции только после закрепления выше отметки 59,4 р. за доллар. Фондовые индексы России закрыли четверг в плюсе, но фоне роста акций «Сбербанка», которые идут на обновление исторических значений. РТС смог закрепиться на уровне 1050 п., демонстрируя сигнал к выходу вверх из диапазона. ММВБ закрылся на отметке 1955п. Позитивный внешний фон поможет индексам продемонстрировать рост в первой половине дня. Мы ожидаем рост индексов в пределах 0,5 %", - комментирует ситуацию на рынках аналитик "Алор Брокер" Алекснй Антонов.