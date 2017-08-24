Рубль усилил снижение к доллару и евро в связи с активизацией продаж на рынке нефти

Москва. 24 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине из-за активизации продаж на рынке нефти.

Курс доллара США составил 59,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,9 руб./EUR1, поднявшись на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,61 копейки - до 64,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах в связи с активизацией продаж на рынке энергоносителей. Нефть перешла к активному снижению из-за роста нефтедобычи в США и угрозы приближения к побережью Техаса урагана Харви. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, и аналитики опасаются перебоев с морскими поставками нефти на техасские НПЗ и снижения экспорта нефтепродуктов в Мексику. Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 МСК подешевели на 1,45% - до $51,81 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 2,29% - до $47,3 за баррель.

Участники валютного рынка ожидают также заявлений глав мировых центробанков на ежегодной конференции ФРС США в Джексон-Хоуле, которая проходит в период с 24 по 26 августа.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, ключевым фактором давления на национальную валюту в четверг вечером выступает снижение цен на нефть. "В свою очередь, нефть реагирует на достаточно слабую публикацию американского Минэнерго. В среду ведомство отчиталось о снижении запасов меньше ожидаемого, и, кроме того, произошел рост добычи. Помимо этого, рынок реагирует на новости об урагане Харви в Мексиканском заливе, который приближается к штату Техас. Ожидаем, что до конца текущей сессии ситуация не изменится, рубль продолжит ослабевать к доллару и евро, но без резкой динамики", - подчеркивает Т.Нигматуллин.

"На пятницу придется пик налоговых платежей в этом отчетном периоде. В срок до 25 августа компании и предприятия должны уплатить основную часть НДС, НДПИ и акцизных сборов. В понедельник еще будут идти налоговые перечисления, но они касаются только налога на прибыль. В этот раз рубль особенно и не заметил влияния налогового периода в РФ", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"На валютном рынке крупные налоговые платежи в пятницу, а также финальные платежи в понедельник уже, вероятно, не окажут поддержки рублю, и пара "доллар-рубль" вряд ли продвинется ниже 59 руб./$1, так как банки располагают необходимым запасом рублевой ликвидности для проведения платежей", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25 августа всего на 0,85 копейки, до 59,1397 руб./$1, и поднял курс евро на 18,15 копейки, до 69,7434 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 1,7 копейки по отношению к среде и составил 59,1445 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 3,52 копейки по отношению к 23 августа и составил 59,1634 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 780,203 млн, из которых $820,63 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 959,573 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 11,58 копейки к среде - до 69,73 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 4,37 копейки по отношению к 23 августа и составил 69,7692 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR393,008 млн, из которых EUR137,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR255,212 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг преимущественно снижаются по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 8,7% годовых, ставка на семидневный срок - на 3 б.п. - до 9,02% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,13% и 9,13% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 9,01% годовых.