Цены евробондов РФ в четверг умеренно подрастают благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 24 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и росту цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), зафиксированному накануне. При этом 24 августа котировки US Treasuries корректируются вниз, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 23 августа и составила 120,17% от номинала, что соответствует доходности 2,08% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 23 августа на 5 базисных пунктов - до 101,26% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,42% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4 пункта и составил 66 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 95 базисных пунктов - до 115,58% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 4,82% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 110 базисных пунктов - до 111,9% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 4,80% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 31 базисный пункт, до 105,82% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,96% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 21 пункт, до 109% от номинала, что соответствует доходности 3,23% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 84 базисных пункта - до 103,51% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 5,02% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 30 базисных пунктов, до 102,39% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,95% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют умеренный рост, в результате чего доходности снижаются на 3-7 базисных пунктов. Основной причиной роста цен отечественных евробондов выступает сохраняющийся позитивный настрой на всех emerging markets. Кроме того, долговые бумаги развивающихся стран, в том числе и России, сегодня отыгрывают рост котировок базовых активов, который наблюдался накануне поздно вечером, в американскую торговую сессию", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Но в целом активность торгов на всех рынках сейчас сдержанная на фоне ожиданий выступлений глав ФРС США и ЕЦБ на ежегодном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые состоятся завтра. Именно эти выступления, от которых инвесторы ждут сигналов в отношении дальнейшей монетарной политики двух ведущих ЦБ, могут сформировать среднесрочные тренды на всех долговых рынках", - считает А.Полютов.

Важнейшим событием текущей недели для всех мировых рынков станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей центробанков различных стран, который пройдет в американском Джексон-Хоуле 24-26 августа. На нем выступят в том числе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.