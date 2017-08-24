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24 августа 2017 года 19:21

Рынок акций РФ в четверг достиг максимума за 2 недели во главе с Башнефтью и Сбербанком, упал Мечел

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ в четверг достиг максимума за 2 недели на фоне подъема индексов в Европе в ожидании стартующего экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле. Лидировали в росте бумаги "Башнефти", Сбербанка и сектор бумаг электросетевых компаний, а в аутсайдерах выступили акции "Мечела" из-за сохраняющихся распродаж после выхода накануне слабого отчета по МСФО.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1973,5 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1049,96 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Доллар подрос до 59,21 рубля (+0,15 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Башнефти" (+4,5% и +3,2% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), Сбербанка (+2,6% и +2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%).

Акции АФК "Система" накануне упали на 3,2% после того, как Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК 136 млрд рублей, тогда как "Роснефть" просила 170,6 млрд рублей. "Система" заявила, что намерена оспорить вердикт суда, и считает, что такое решение Арбитражного суда Башкирии чревато негативными последствиями для экономики страны в целом.

Подешевели бумаги "Мечела" (-3,4% и -4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), проседает Америка (индекс S&P 500 потерял 0,2%), однако растет Европа (DAX, FTSE прибавляют 0,1-0,3%) в ожидании новостей с ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле.

Основное внимание будет приковано к выступлениям президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которые намечены на пятницу.

Нефть в четверг дешевеет после роста накануне на данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $51,91 за баррель (-1,3% и +1,5% в среду), октябрьская цена WTI - $47,37 за баррель (-2,2% и +1,2% накануне).

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Таким образом, данный показатель снизился по итогам восьмой недели подряд.

В то же время негативом для рынка выступает продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с, сообщает MarketWatch.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софьи Кирсановой, рынок акций в четверг отыграл выросшую ранее нефть и растущие истории отдельных бумаг.

Нефть закрепилась у $52 за баррель после публикации отчета Минэнерго США и сообщения о надвигающемся урагане Харви в Мексиканском заливе. Новости о возобновлении экспорта нефти с крупнейшего в Ливии месторождения аш-Шарара (330 тыс. б/с) были нивелированы ожиданиями, что на очередной встрече технического комитета ОПЕК 22 сентября Ливии и Нигерии будут предъявлены новые предписания о приостановлении роста добычи.

Помимо нефти поддержку индексу ММВБ оказали подорожавшие на корпоративных новостях акции Сбербанка и "Башнефти". Последняя получит 136 млрд рублей по иску к АФК "Система", и некоторые аналитики считают, что миноритарии поучаствуют в распределении полученных средств через дивиденды, которые будут объявлены уже осенью. Однако данный сценарий имеет немного шансов на реализацию.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил снижение акций "Мечела", которые продолжили отыгрывать слабую отчетность металлурга по МСФО. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 530 млн рублей на грузовые автомобили для продовольственной программы ООН в 2017-2018 годах. Естественно, что этими автомобилями будет продукция "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,8%). "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,2%) сообщило о том, что прибыль компании в I полугодии снизилась на 53%. "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,8%) увеличил прибыль в I полугодии на 12,4% при росте выручки на 25%.

Bank of America повысил прогноз роста экономики РФ в текущем году с 1,1% до 1,8% и пересмотрел прогноз показателя инфляции с 3,6% до 3,3%. В подобных условиях Bank of America ожидает снижения ставки ЦБ РФ еще на 75 базисных пунктов до конца текущего года, а также на 125 базисных пунктов в 2018 году. Однако это перспективы будущего, а на текущий момент рубль подвержен наибольшему влиянию ситуации с ликвидностью. В пятницу будут выплачиваться основные суммы налогового периода, что поддерживает рубль.

Европейские инвесторы проявляют осторожность перед началом симпозиума центральных банков в Джексон-Хоуле. От выступлений председателя ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги не ждут решающих заявлений, но рынки могут услышать подсказки о том, что время роста на стимулах центральных банков подходит к концу.

Президент США Дональд Трамп испугал американский рынок своими заявлениями о готовности приостановить работу правительства, если проект финансирования стены на границе с Мексикой не будет одобрен. Агентство Fitch предупредило, что неспособность властей США повысить потолок государственного долга может привести к пересмотру кредитного рейтинга США.

Нефть проседает, отыгрывая рост добычи в США на 26 тыс. б/с за прошлую неделю (до 9,528 млн б/с). Тропическая зона низкого давления Харвей, которая может стать ураганом, движется в сторону нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе. Уже в среду ветер усилился до уровня тропического шторма, что привело к активизации планов эвакуации сотрудников с ряда нефтяных платформ. Впрочем, даже без фактора ураганов стоит отметить тот факт, что запасы в США снижаются уже восемь недель подряд - за этот период они сократились почти на 46 млн баррелей. Министр нефти Нигерии заявил в четверг, что добыча в стране составляет менее 1,8 млн б/с, при этом наблюдаются проблемы со стареющими скважинами.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, текущая неделя получается неделей роста, индекс ММВБ вырос за счет бумаг Сбербанка и восстановления акций "Норникеля" (MOEX: GMKN), хотя в целом на рынке нет единой картины (многие бумаги торгуются в достаточно широком боковике).

Решение башкирского суда по иску к АФК "Система" привело к прекращению падения бумаг "Роснефти" и росту акций "Башнефти", поскольку вполне возможно, что часть денег по иску осядет на балансе "Башнефти" и в виде распределения прибыли пойдет на выплату дивидендов. Для Сбербанка, помимо сильного отчета, позитивом стала отмена решения суда по иску "Транснефти" (MOEX: TRNF) по хеджирующей сделке с банком.

В целом решение суда по иску "Роснефти" к АФК "Система" не идет на пользу инвестиционному климату России, считает А.Верников.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, несмотря на неоднозначный настрой инвесторов на внешних площадках, российские фондовые индексы выросли, проигнорировав просадку нефтяных котировок. Индекс ММВБ находится на 2-недельных максимумах после пробоя зоны сопротивления 1950-1960 пунктов, индекс РТС показал более умеренный подъем из-за негативного влияния валютного фактора. Лучше рынка выглядели акции "Башнефти", отыгрывающие известия о том, что суд взыскал с "Системы" в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей.

Что касается перспектив дальнейшего подъема российского рынка, то они выглядят ограниченными. Во-первых, внешний фон не способствует активным покупкам. Во-вторых, рост цен на нефть снова забуксовал, и свежих катализаторов пока не предвидится. В-третьих, активность инвесторов в целом будет оставаться низкой в ожидании сигналов с симпозиума в Джексон-Хоуле, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+10,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+10,2%), АО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+8,3%), МРСК СЗ (+7,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+6,9%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+4,4%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+43%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,2%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+4,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4%).

Подешевели бумаги банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-5,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,3%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,124 млрд рублей (из них 14,044 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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