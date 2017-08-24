ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг GDR ФосАгро до "держать" и оценку на 16%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $16,2 до $13,6 за штуку, говорится в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $15,22 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,38 за штуку.