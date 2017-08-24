Дорогу в район 54$ — 55$ за баррель «черному золоту» преграждает сильное сопротивление на уровне 53$ - ИК "Финам"

"Цены на нефть выросли после выхода данных Управления энергетической информации Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США упали на 3.3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ждали, что запасы уменьшатся на 3.46 миллиона баррелей. В то же время, добыча нефти в США за эту неделю выросла на 26 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне эталонный сорт марки Brent поднялся к отметке 52,50$ оттолкнувшись от ранее озвученной поддержки на уровне 51,40$, и в настоящий момент дорогу в район 54$ — 55$ «черному золоту» преграждает сильное сопротивление 53$", - комментирует аналитик ИК "Финам" Сергей Дроздов.