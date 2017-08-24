BofA-ML поднял прогноз роста ВВП РФ до 1,8% и снизил прогноз инфляции до 3,3% в 2017г

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогноз роста российского ВВП в 2017 году с 1,1% до 1,8% после сильных результатов за II квартал текущего года, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ и СНГ Владимира Осаковского.

Кроме того, аналитики BofA-ML понизили прогноз по инфляции в России с 3,6% до 3,3% на конец 2017 года, так как считают, что риск неурожая снизился.

Как говорится в обзоре, аналитики ожидают возобновления смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ с сентября текущего года. По их оценкам, ключевая ставка будет понижена на 25 базисных пунктов с текущих 9%.

"Мы по-прежнему ожидаем снижения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в текущем году и еще на 125 базисных пунктов в 2018 году. Хотя мы видим риск того, что смягчение денежно-кредитной политики может проводиться более быстрыми темпами, чем мы ожидаем в настоящее время", - говорится в обзоре.

В то же время прогноз роста ВВП РФ в 2018 году остался без изменения и составляет 1,5%.