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Главная / Мнения аналитиков / BofA-ML снизил рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 17% из-за роста рисков
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24 августа 2017 года 16:37
BofA-ML снизил рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 17% из-за роста рисков
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $13 до $10,8 за штуку в связи после добавления в оценку компании премии за риск в размере 15%, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".
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24 августа 2017 года 19:44
Москва. 24 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине из-за активизации продаж на рынке нефти. читать дальше
.24 августа 2017 года 19:21
Москва. 24 августа. Рынок акций РФ в четверг достиг максимума за 2 недели на фоне подъема индексов в Европе в ожидании стартующего экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле. Лидировали в росте бумаги "Башнефти", Сбербанка и сектор бумаг электросетевых компаний, а в аутсайдерах выступили акции "Мечела" из-за сохраняющихся распродаж после выхода накануне слабого отчета по МСФО. читать дальше
.24 августа 2017 года 19:00
Москва. 24 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и росту цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), зафиксированному накануне. При этом 24 августа котировки US Treasuries корректируются вниз, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 августа 2017 года 18:58
Налоговый период выходит на финишную прямую, запас рублевой ликвидности остается комфортным - ИК "Велес Капитал"
"В преддверии основных налоговых платежей ситуация на денежном рынке остается комфортной. Стоимость межбанковского фондирования в виде индикативной ставки MosPrime o/n снизилась на 13 б.п. и остается заметно ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Остатки ликвидности на корсчетах остаются вблизи 2 трлн... читать дальше
.24 августа 2017 года 18:23
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $16,2 до $13,6 за штуку, говорится в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.24 августа 2017 года 17:51
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогноз роста российского ВВП в 2017 году с 1,1% до 1,8% после сильных результатов за II квартал текущего года, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ и СНГ Владимира Осаковского. Кроме того, аналитики BofA-ML понизили прогноз по... читать дальше
.24 августа 2017 года 17:30
Дорогу в район 54$ — 55$ за баррель «черному золоту» преграждает сильное сопротивление на уровне 53$ - ИК "Финам"
"Цены на нефть выросли после выхода данных Управления энергетической информации Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США упали на 3.3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ждали, что запасы уменьшатся на 3.46 миллиона баррелей. В то же время, добыча нефти в США за... читать дальше
.24 августа 2017 года 17:05
(добавлен текст после 2-го абзаца) Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $13 до $10,8 за штуку после добавления в оценку компании премии за риск в размере 15%, сообщается в... читать дальше
.24 августа 2017 года 16:15
Цены на золото закрепились на отметке ниже 1300 долларов за унцию в ожидании результатов симпозиума в Джексон-Хоул - Julius Baer
Слабый доллар США и улучшающиеся настроения на рынке фьючерсов стали основными драйверами роста цен на золото за последние несколько недель, указывает аналитик сырьевых рынков Julius Baer Карстен Менке. Отражая консолидацию по доллару, цены на золото закрепившись на отметке ниже 1300 долларов за... читать дальше
.24 августа 2017 года 15:46
Москва. 24 августа. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне умеренно дешевеющей нефти. читать дальше
.24 августа 2017 года 15:42
ожидании завтрашнего выступления Йеллен доллар ощущает дискомфорт и проявляет нервозность, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего падения валюта пытается вернуться к росту, но без видимых успехов. Участники рынка... читать дальше
.24 августа 2017 года 15:16
БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ. "С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:50
БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ. "С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля на акцию) за ущерб в рамках... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:26
"На фоне ожиданий начала экономического симпозиума в Джексон Хоуле, в котором примут участие главы основных центральных банков мира, на глобальном рынке акций в первую половину торговой сессии четверга наблюдается разнонаправленная динамика. Так, например, европейские индексы незначительно растут... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:01
"ВТБ Капитал" повысил оценку "префов" Сбербанка на 21% на ожиданиях сужения спреда в оценке к "обычке"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка России (MOEX: SBER) на 14% - до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Кроме того, в нем говорится, что прогнозная стоимость привилегированных акций Сбербанка была увеличена на 21% - до 200 рублей за штуку,... читать дальше
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