Рубль немного снижается к доллару и евро на фоне умеренно дешевеющей нефти

Москва. 24 августа. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне умеренно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 59,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,82 руб./EUR1, поднявшись на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,2 копейки - до 63,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25 августа всего на 0,85 копейки, до 59,1397 руб./$1, и поднял курс евро на 18,15 копейки, до 69,7434 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне нефти, цены на которую умеренно опускаются после существенного роста накануне на данных о сокращении запасов топлива в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:00 МСК подешевели на 0,23% - до $52,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,43% - до $48,2 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, до минимума с января 2016 года, а запасы бензина сократились на 1,22 млн баррелей, впервые за три недели. Негативным фактором для рынка стало продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с.

Кроме того, участники нефтяного рынка следят за развитием ситуации в Ливии. Накануне в стране был открыт нефтепровод, соединяющий крупнейшее в стране месторождение аш-Шарара и экспортный терминал Zawiya, однако, как сообщается, нефть по нему пока не поступает, поскольку не возобновлены работы на месторождении.

Участники валютного рынка ожидают также заявлений глав мировых центробанков на ежегодной конференции ФРС США в Джексон-Хоуле, которая состоится в период с 24 по 26 августа.

"Рубль продолжает торговаться в узком диапазоне из-за отсутствия факторов, способных коренным образом изменить вектор его направления. Сегодняшнюю торговую сессию нацвалюта проводит при небольшом ослаблении относительно доллара и евро, но в целом поддержку рублю оказывает нефть, торгующаяся выше отметки $52 за баррель Brent. Сейчас мировые рынки замерли в ожидании заявлений председателя ФРС США Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые зададут краткосрочные тенденции относительно судьбы мировых валют", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"С начала недели пара "доллар-рубль" проводит большую часть времени в узком диапазоне 58,9-59,2 руб./$1 при довольно небольших объемах торгов. Возможно, ожидаемые выступления глав ведущих мировых центробанков в Джексон-Хоуле будут способствовать росту торговой активности в рубле и других валютах развивающихся рынков, но на текущий момент каких-либо драйверов для усиления волатильности рубля не хватает. Некоторую поддержку рублю в ближайшие два дня может оказывать приближающийся пик налоговых выплат. В пятницу российские компании выплатят НДС, НДПИ и акцизы, а в понедельник - налог на прибыль. Однако относительно небольшой объем платежей (по нашей оценке, около 700 млрд рублей) не должен оказывать значительного влияния на рубль", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Пара "доллар-рубль" с начала недели торгуется в узком ценовом диапазоне вблизи 59 руб./$1 в условиях спокойных торгов в сезон отпусков. Фактор поддержки со стороны налоговых платежей в преддверии пятничных пиковых выплат в объеме около 550 млрд рублей продолжает оказывать поддержку рублю. Дополнительным источником позитива выступает нефть, подорожавшая накануне на фоне продолжения сокращения запасов в США и находящаяся выше $52 за баррель Brent. По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг преимущественно снижаются по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 8,7% годовых, ставка на семидневный срок - на 3 б.п. - до 9,02% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,13% и 9,13% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 9,01% годовых.