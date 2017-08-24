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24 августа 2017 года 15:42
Доллар нервничает в ожидании выступления Йеллен - eToro
В ожидании завтрашнего выступления Йеллен доллар ощущает дискомфорт и проявляет нервозность, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего падения валюта пытается вернуться к росту, но без видимых успехов. Участники рынка воздерживаются от активных действий и покупок американской валюты, опасаясь недостаточно агрессивной риторики главы ФРС. О сохраняющейся слабости доллара говорит динамика пары GBP/USD, которая, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг Брекзита и очередной блок слабых макроэкономических показателей, смогла отскочить от минимумов и выйти в зону роста. ВВП Британии во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв и 1,7% г/г, в соответствии с прогнозами. Таким образом, пересмотренные результаты подтвердили, что в апреле-июне экономика страны замедлила рост. При этом, как показал предварительный отчет, коммерческие инвестиции в стране показали нулевой прирост во втором квартале против ожиданий замедления роста до 0,5% в годовом выражении. Еще одним негативным моментом стал отчет CBI, отразивший падение объемов реализации в розничном сегменте. Показатель сократился на 10% против прогноза на уровне 15% и предыдущего значения 22%. Но фунт довольно быстро оправился от статистики и поднялся над уровнем 1.28 на фоне новой волны продаж доллара. До конца дня динамика торгов по основным валютным парам, скорее всего, будет малоактивной. Волатильность повысится завтра, когда рынки будут следить за выступлениями Драги и Йеллен в Джексон-Хоул. Если глава ЕЦБ разочарует евро и не даст намеков на готовность регулятора к сворачиванию стимулов, пара EUR/USD рискует упасть под отметку 1.17, полагает П. Салас.
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24 августа 2017 года 16:37
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $13 до $10,8 за штуку в связи после добавления в оценку компании премии за риск в размере 15%, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме... читать дальше
.24 августа 2017 года 16:15
Цены на золото закрепились на отметке ниже 1300 долларов за унцию в ожидании результатов симпозиума в Джексон-Хоул - Julius Baer
Слабый доллар США и улучшающиеся настроения на рынке фьючерсов стали основными драйверами роста цен на золото за последние несколько недель, указывает аналитик сырьевых рынков Julius Baer Карстен Менке. Отражая консолидацию по доллару, цены на золото закрепившись на отметке ниже 1300 долларов за... читать дальше
.24 августа 2017 года 15:46
Москва. 24 августа. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне умеренно дешевеющей нефти. читать дальше
.24 августа 2017 года 15:16
БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ. "С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:50
БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ. "С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля на акцию) за ущерб в рамках... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:26
"На фоне ожиданий начала экономического симпозиума в Джексон Хоуле, в котором примут участие главы основных центральных банков мира, на глобальном рынке акций в первую половину торговой сессии четверга наблюдается разнонаправленная динамика. Так, например, европейские индексы незначительно растут... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:01
"ВТБ Капитал" повысил оценку "префов" Сбербанка на 21% на ожиданиях сужения спреда в оценке к "обычке"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка России (MOEX: SBER) на 14% - до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Кроме того, в нем говорится, что прогнозная стоимость привилегированных акций Сбербанка была увеличена на 21% - до 200 рублей за штуку,... читать дальше
.24 августа 2017 года 13:35
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях, - указывают аналитики банка "Зенит". - На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Спрос на внутренний долг вновь растет, о чем свидетельствуют... читать дальше
.24 августа 2017 года 13:11
"Рубль продолжает торговаться в узком диапазоне из-за отсутствия факторов, способных коренным образом изменить вектор его направления. Сегодняшнюю торговую сессию нацвалюта начала с небольшого ослабления относительно доллара, но в течение дня поддержку рублю будет оказывать нефть, которая на... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:45
FTSE объявила предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в ее индексы, повышен вес РусГидро - "ВТБ Капитал"
FTSE объявила предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в ее индексы, в преддверии сентябрьской ребалансировки, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Финальные изменения в весах вместе с включением или исключением бумаг из индексов FTSE буду объявлены 30... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:25
По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению - "Нордеа Банк"
Пара EUR/USD в ожидании завтрашних выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле, указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. Евро накануне существенно укрепился, превысив отметку в 1.18, на фоне позитивных данных об экономической активности в Еврозоне. Индекс PMI в августе достиг 55.8... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:10
С начала недели пара доллар/рубль проводит большую часть времени в узком диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Все три дня объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже не превышают 2,25 млрд долл/сутки. Возможно, выступления глав... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:55
"Нефть заметно подорожала, отреагировав на позитивные данные о запасах в США. Накануне Минэнерго сообщило об очередном сокращении запасов сырой нефти на 3,3 mn bbl (в рамках ожиданий рынка). В отличие от предыдущих 2 недель также сократились запасы бензина, что было воспринято рынком позитивно.... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:46
Москва. 24 августа. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1965 пунктов во главе с бумагами "Башнефти" и Сбербанка на фоне растущей фондовой Европы, падают акции "Мечела" из-за сохраняющихся распродаж после выхода накануне слабого отчета по МСФО. читать дальше
.24 августа 2017 года 11:38
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчерашний день не принёс видимых изменений в диспозиции на российском валютном рынке. Доллар практически не изменился, оставшись вблизи 59.07. Попытка его роста к началу торгов в США была отбита очередной порцией благоприятной для нефти... читать дальше
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