БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ.

"С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля на акцию) за ущерб в рамках реструктуризации "Башнефти" (MOEX: BANE) мы считаем падение котировок акций "Системы" с момента подачи иска (10-10,5 рубля на акцию без учета дивиденда) недостаточным и рекомендуем открывать короткие позиции", - говорится в обзоре.

Хотя АФК "Система" планирует оспорить решение суда, шансы на успех невысоки, считают аналитики "БКС". Кроме того, они не ожидают, что минимальный уровень дивидендов согласно дивидендной политике (1,19 рубля на акцию с дивидендной доходностью 10,5%) будет сохранен.

"По нашим оценкам, текущий дисконт рыночной капитализации "Системы" к чистой стоимости активов (NAV) составляет около 25% с учетом иска "Роснефти" (MOEX: ROSN), что недостаточно, принимая во внимание высокие издержки корпоративного центра. Учитывая оценку NAV 270 млрд рублей до иска "Роснефти", АФК "Система" способна покрыть сумму, причитающуюся "Роснефти" по решению суда, за счет текущих средств холдинга. Однако фактический поход к выплате суммы иска пока выглядит неопределенно", - говорится в обзоре.