Индекс ММВБ прибавляет благодаря продолжающемуся росту акций Сбербанка - Dukascopy Bank SA

"На фоне ожиданий начала экономического симпозиума в Джексон Хоуле, в котором примут участие главы основных центральных банков мира, на глобальном рынке акций в первую половину торговой сессии четверга наблюдается разнонаправленная динамика. Так, например, европейские индексы незначительно растут благодаря публикации позитивной макроэкономической статистики во Франции. В свою очередь, индекс ММВБ прибавляет 0,4% до 1967 пунктов благодаря продолжающемуся росту акций Сбербанка (+2,5%). В то же время, несмотря на рост цен на нефть марки Brent за последние сутки на 1,7% до $52,5 за баррель, курс рубля относительно доллара снижается на 7 копеек до 59,1425 руб./долл. По нашим оценкам, во второй половине сегодняшнего дня российские индексы акций продолжат расти в случае, если данные по продажам домов на вторичном рынке США окажутся хуже ожиданий рынка. Кроме того, эта информация приведет к ослаблению курса доллара, в то время как спрос на активы развивающихся стран повысится", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.