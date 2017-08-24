"ВТБ Капитал" повысил оценку "префов" Сбербанка на 21% на ожиданиях сужения спреда в оценке к "обычке"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка России (MOEX: SBER) на 14% - до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Кроме того, в нем говорится, что прогнозная стоимость привилегированных акций Сбербанка была увеличена на 21% - до 200 рублей за штуку, так как, по мнению аналитиков, улучшение ожиданий относительно размера дивидендов по этим бумагам поможет сократить дисконт в их оценке относительно "обычки.

Рекомендация "покупать" была подтверждена и для обыкновенных, и для привилегированных акций Сбербанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены обыкновенных акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 221,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены привилегированных акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 166,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость обыкновенных акций Сбербанка составляет порядка 173,6 рубля за штуку, привилегированных - 143,1 рубля.