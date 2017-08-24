Рубль нейтрален - Банк "Зенит"

"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях, - указывают аналитики банка "Зенит". - На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Спрос на внутренний долг вновь растет, о чем свидетельствуют успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Цены на нефть находятся вблизи локальных максимумов и пока слабо реагируют на любые новости по рынку. Со стороны внутренних условий – налоговый период. В условиях ослабления доллара на глобальных площадках, предложение валюты со стороны экспортеров в четверг может достигнуть пика, что при поддержке внешних рынков может временно опустить курс доллар ниже отметки в 59 руб.".