Рынок акций РФ утром превысил 1965п по ММВБ во главе с Башнефтью и Сбербанком, падает Мечел

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1965 пунктов во главе с бумагами "Башнефти" и Сбербанка на фоне растущей фондовой Европы, падают акции "Мечела" из-за сохраняющихся распродаж после выхода накануне слабого отчета по МСФО.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1965,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1046,84 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 59,13 рубля (+0,06 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Башнефти" (+1,9% и +2,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Сбербанка (+2,1% и +1,9% "префы").

Подешевели бумаги "Мечела" (-3,4% и -5,2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Акции АФК "Система" накануне упали на 3,2% после того, как Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК 136 млрд рублей, тогда как "Роснефть" (MOEX: ROSN) просила 170,6 млрд рублей. "Система" заявила, что намерена оспорить вердикт суда, и считает, что такое решение Арбитражного суда Башкирии чревато негативными последствиями для экономики страны в целом.

Индексы в США в среду снизились на фоне самой низкой в этом году активности торгов в ожидании ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле. Основное внимание будет приковано к выступлениям президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которые намечены на пятницу.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали очередные громкие заявления президента США Дональд Трампа. Так, он сказал, что готов остановить работу правительства США для того, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой. Кроме того, Д.Трамп заявил, что соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование.

Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Д.Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделения средств на строительство стены, пишет The Wall Street Journal. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%), однако растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,2%).

Инвесторы занимают выжидательные позиции перед началом ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле.

Нефть утром в четверг умеренно проседает, текущие цены при этом соответствуют уровням закрытия рынка акций РФ накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $52,48 за баррель (-0,2% и +1,5% в среду), октябрьская цена WTI - $48,33 за баррель (-0,2% и +1,2% накануне).

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Таким образом, данный показатель снизился по итогам восьмой недели подряд.

В то же время негативом для рынка выступает продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с, отмечает MarketWatch.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, цены на нефть Brent торгуются выше $52 за баррель в свете сокращения запасов нефти по данным Минэнерго США восьмую неделю подряд, что вернуло на рынок оптимизм. Поддержку Brent также оказывает тропический шторм в Мексиканском заливе. При этом негативным фактором для рынков может стать угроза Д.Трампа остановить работу правительства и отказаться от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), что ставит президента в оппозицию Республиканской партии и снижает вероятность исполнения обещанных стимулирующих реформ.

Среди ключевых событий можно выделить ожидаемые выступления главы ФРС Дж.Йеллен и президента ЕЦБ М.Драги в ходе симпозиума центробанков в Джексон-Хоуле: инвесторы будут искать указания на сроки сворачивания программы количественного смягчения.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает повышения волатильности на рынках, смешанный внешний фон сформирован ожиданиями начала банковской конференции в Джексон-Хоуле, где на пятницу запланировано выступление глав ФРС и ЕЦБ. Волатильность валют может оказать давление на сырьевые активы, которые рассчитываются в долларах. Однако пока российский рубль получает поддержку от налогового периода, поэтому слабо реагирует на рост цен на нефть.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, политический кризис в США и отсутствие четких сигналов от ФРС толкает доллар к новым минимумам. Единственным драйвером для коррекции на этой неделе может послужить стартующий симпозиум глав ЦБ.

Фондовые индексы России сохраняют позитивный драйвер за счет акций Сбербанка и нефти. Индекс РТС смог закрепиться выше 1040 пунктов, сигнализируя о выходе вверх из диапазона, индекс ММВБ преодолел отметку 1960 пунктов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, рынки развитых стран оказались под давлением темы пересмотра планки госдолга в США и "закрытия правительства" (отправки части госаппарата, за исключением жизненно необходимых учреждений, в неоплачиваемый отпуск) в случае затягивания с этим вопросом. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отметил, что "закрытие" правительства не неизбежно, однако негатива добавило агентство Fitch, отметившее риск пересмотра рейтинга США в случае, если власти США не смогут в срок повысить потолок госдолга.

Рынки развитых стран по-прежнему испытывают дефицит значимых новостей и давление новостного потока по США, что заставляет по-прежнему сдержанно оценивать их динамику в конце недели. Вместе с тем, текущие уровни по большинству из них выглядят сбалансированными, что делает маловероятным и сценарий развития коррекции - для этого необходимы сильные новостные триггеры. Рынки продолжат пристально следить за развитием ситуации в США, а также ждать новостей с открывающегося симпозиума в Джексон-Хоуле, в ходе которого представители ведущих ЦБ озвучат свои планы.

Индекс ММВБ, закрепившийся выше 100-дневной средней, в четверг может продолжить поступательный рост и способен продвинуться в зону 1975-1980 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+8,3%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+5,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,1%).

Подешевели бумаги АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,486 млрд рублей (из них 4,329 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).