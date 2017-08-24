FTSE объявила предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в ее индексы, повышен вес РусГидро - "ВТБ Капитал"

FTSE объявила предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в ее индексы, в преддверии сентябрьской ребалансировки, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Финальные изменения в весах вместе с включением или исключением бумаг из индексов FTSE буду объявлены 30 августа. Итоги ребалансировки вступят в силу 15 сентября после закрытия торгов.

Как говорится в обзоре, значительных изменений для акций российских компаний в рамках промежуточной сентябрьской ребалансировки индексов FTSE объявлено не было. Только по предварительным итогам был повышен вес акций "РусГидро" (MOEX: HYDR), что, по оценке И.Питерского, может привести к притоку $6 млн в эти бумаги со стороны Vanguard ETF, если после финальной ребалансировки решение не изменится.

Кроме того, в обзоре отмечается, что перед тем, как объявить предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в индексы FTSE, индексный провайдер опубликовал обновленную информацию о российских компаниях, которые попадают под санкции США и ЕС.

"FTSE четко заявила, что теперь считает возможным понижение весов бумаг компаний РФ, которые попадают под санкции США и ЕС, в своих индексах. Ранее FTSE запрещала любые изменения весов данных бумаг, в отличие от, например, индексного провайдера MSCI, который допускает сокращение веса без возможности его увеличения. Тем не менее, ни одна санкционная компания не была упомянута FTSE в списке изменений весов на текущем этапе", - говорится в обзоре.