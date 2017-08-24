Торговый диапазон на сегодня: 58,00 – 59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль продолжает торговаться в узком диапазоне из-за отсутствия факторов, способных коренным образом изменить вектор его направления. Сегодняшнюю торговую сессию нацвалюта начала с небольшого ослабления относительно доллара, но в течение дня поддержку рублю будет оказывать нефть, которая на текущий момент торгуется выше отметки 52 долл./барр. Вчера вечером был опубликован отчет о запасах «черного золота» в США, и, как выяснилось, ожидания инвесторов оказались немного завышены: по факту запасы сырья сократились на 3,32 млн баррелей, в то время, как прогнозировалось 3,45 млн баррелей. Однако нестабильная ситуация в Ливии, связанная со сбоями в работе крупнейшего нефтяного месторождения «Шарара», помогла нефтяным ценам укрепиться. Сейчас мировые рынки замерли в ожидании встречи председателя ФРС США Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги, мероприятие состоится в пятницу, 25 августа. Комментарии глав американского и европейского Центробанков зададут краткосрочные тенденции относительно судьбы мировых валют. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 58,00 – 59,50 руб./долл.", - ситуацию на валютном рынке комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.