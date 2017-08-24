По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению - "Нордеа Банк"

Пара EUR/USD в ожидании завтрашних выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле, указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. Евро накануне существенно укрепился, превысив отметку в 1.18, на фоне позитивных данных об экономической активности в Еврозоне. Индекс PMI в августе достиг 55.8 вместо ожидавшегося значения 55.5. В то же время данные по PMI в США, наоборот, оказались хуже ожиданий (52.5 вместо ожидавшихся 53.3).

На доллар также оказали давление заявления Трампа о готовности прекратить работу правительства для получения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Финансирование данного проекта должен одобрить Конгресс в рамках голосования по закону о бюджете. Если этого не произойдет до начала октября, когда достигается потолок гос. долга, то правительство может временно прекратить свою работу, как это было в октябре 2013. Тема гос. долга продолжит оказывать давление на доллар в течение ближайшего месяца. Сегодня стартует ежегодная конференция в Джексон Хоул, на которой завтра выступят Марио Драги и Джанет Йеллен. Учитывая, что во вчерашнем выступлении Драги тема денежно-кредитной политики не звучала, вероятно, и завтрашняя риторика Драги окажется максимально нейтральной. По мнению эксперта банка, поддержку доллару сегодня могут оказать данные по первичным заявкам на пособие по безработице и по продажам на вторичном рынке жилья в США. Краткосрочный ориентир 1.172-1.185.

"Рубль остается на привлекательных уровнях на фоне налогового периода и позитивной динамики нефти. Рубль с начала недели сохраняется в узком ценовом диапазоне вблизи 59 рублей за доллар в условиях спокойных торгов в сезон отпусков. Фактор поддержки от налоговых платежей в преддверии завтрашних пиковых выплат в объеме около 550 млрд руб. продолжает оказывать поддержку рублю. Дополнительным источником позитива выступает нефть, подорожавшая вчера на фоне продолжения сокращения запасов в США. По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 58.5-60", - комментирует специалист "Нордеа Банка".