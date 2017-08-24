Пара доллар/рубль останется в ближайшие дни выше отметок 58,70-59 руб/долл. - Промсвязьбанк

С начала недели пара доллар/рубль проводит большую часть времени в узком диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Все три дня объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже не превышают 2,25 млрд долл/сутки. Возможно, выступления глав ведущих ЦБ в Джексон-Хоул поспособствуют росту торговой активности в рубле и других валютах EM, но на текущий момент каких-либо драйверов для роста волатильности рубля не хватает.

Группа валют EM вчера вновь завершила торги разнонаправлено. Вероятно, экономический симпозиум в Джексон-Хоул может привести к какой-либо однонаправленной динамике в валютах EM (в пятницу выступят главы ФРС и ЕЦБ Дж.Йеллен и М.Драги), но до этого консолидация большинства валют может продолжиться.

"Некоторую поддержку рублю в ближайшие два дня может оказывать приближающийся пик налоговых выплат. Завтра российские компании выплатят НДС, НДПИ и акцизы, а в понедельник – налог на прибыль. Однако

относительно небольшой объем платежей (по нашей оценке, около 700 млрд руб.) не должен оказывать значительного влияния на рубль. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в среду опустилась до 8,83%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ незначительно сократился до 3,21 трлн руб. На данный момент ожидаем, что пара доллар/рубль останется в ближайшие дни выше отметок 58,70-59 руб/долл.", - прогнозирует эксперт банка.