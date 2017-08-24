Рублю не удаётся оторваться от 59 за доллар - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчерашний день не принёс видимых изменений в диспозиции на российском валютном рынке. Доллар практически не изменился, оставшись вблизи 59.07. Попытка его роста к началу торгов в США была отбита очередной порцией благоприятной для нефти статистики. Сегодня вновь рублёвые быки могут осуществить очередную попытку прорваться ниже 59 и закрепиться под этой отметкой, полагает эксперт.

Запасы сырой нефти на прошлой неделе снизились ещё на 3.3 млн. Это 8-я неделя падения подряд и 18-я из последних 20. Запасы на уровне 463 млн баррелей на 6% ниже, чем были в это же время годом ранее.

Добыча тоже растёт. Средний дневной объём на прошлой неделе составлял 9.53 млн баррелей против 9.50 неделей ранее и 9.42 двумя неделями. Однако очевидно, что этим летом потребление нарастает быстрее добычи. В результате запасы всё больше отходят от рекордных уровней и быстро возвращаются к норме, которая до 2014-го года составляла около 350 млн.

Хотя глобально запасы значительно превышают исторические нормы и сложившиеся тренды, краткосрочно эти новости оказали поддержку нефти, которой вновь удалось вернуться в область выше 52 долларов за баррель Brent.

Единая валюта вчера вернулась в область 1.18 доллара, но сегодня вновь с утра медведи продавили пару ниже этой отметки. Без явных сигналов со стороны Йеллен и Драги медведи в паре не желают сдавать этот рубеж. А выступления глав ведущих ЦБ запланировано только на пятницу.

Сегодня волнения на валютном рынке могут обеспечить разве что публикации второй оценки ВВП Британии. Фунту очень нужны хорошие данные, чтобы остановить августовскую распродажу. С начала месяца фунт потерял 3.5% к доллару и 3.3% к евро. Причём к последнему пара вблизи 9-летних пиковых значений.

Из США вчера пришли данные по провалу продаж на первичном рынке жилья (-9.4%). Пока это не повредило доллару, но, если вялость рынка жилья сегодня подтвердится падением продаж на вторичном рынке, американская валюта способна оказаться уязвимой перед распродажей, предупреждает эксперт.