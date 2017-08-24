Ядерная напряженность между США и Северной Кореей приводит к оттоку спекулятивного капитала в японскую иену - ГК "Форекс Клуб"

"Иена балансирует вблизи поддержки 108,4, третий раз за последние 5 месяцев подходя к этому уровню, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Андрей Шевчишин. - Слабость доллара из-за жесткой позиции Трампа по Североамериканскому торговому соглашению, а также растущая напряженность в регионе толкает инвесторов в тихую гавань. Трамп занял достаточно жесткую позицию по торговому соглашению NAFTA и грозит роспуском правительству, если его требования по строительству стены на границе с Мексикой не будут выполнены. Такая позиция не нравится долларовым инвесторам, поскольку любая конфронтация хуже поиска политического консенсуса. Но не только Североамериканское торговое соглашение может быть пересмотрено. Все чаще речь идет о тихой торговой войне с Китаем, особенно учитывая последние обвинения Вашингтоном КНР в технической помощи КНДР. Ядерная напряженность между США и Северной Кореей приводит к оттоку спекулятивного капитала из ближайших регионов возможного конфликта (Китай и Южная Корея) в традиционную тихую гавань – японскую иену. С учетом начатых военных учений Южной Корее и США в данном регионе, риск превентивного удара со стороны Пхеньяна остается повышенным. В результате, USD/JPY может сходить на 108,4 и при провале этого уровня продолжить снижение 102,0, и это уже может случиться в ориентире сентября".