Курс рубля вплотную приблизился к 59 за доллар и имеет все шансы преодолеть эту отметку - Локо-Банк

"Курс рубля вплотную приблизился к 59 за доллар перед открытием в четверг и имеет все шансы преодолеть эту отметку, учитывая сохранение стабильных цен на нефть. По крайней мере, трейдеры предпримут попытку штурма. При этом связь рубля с нефтью сейчас нарушена, поэтому основное влияние будет со стороны других новостей и событий. И здесь не ожидается чего-либо крайне важного сегодня, поэтому курс останется вблизи текущих отметок. Позитивно на курс влияют операции экспортеров, которые продают валютные выручку для прохождение налогового периода. Тем не менее, в дальнейшем рубль будет подвержен ослаблению. Давление со стороны геополитических рисков и платежного баланса никто не убирал, хотя сейчас эти факторы не очень сильно ощущаются. Осенью падение нацвалюты усилится, но август у рубля есть все шансы закончить ниже 60 за доллар", - отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.