Устойчивый спрос сохраняется только на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк

"Сегмент российского госдолга, по всей видимости, отчаялся искать поводы для серьезных движений до сентября, когда торговая активность вернется к привычным уровням, - отмечают аналитики Росбанка. - Вчера изменения доходностей ОФЗ вновь не отклонились от +/- 2 бп вдоль кривой – и это лишь часть более общей картины.

С начала лета доходности коротких ОФЗ продемонстрировали выраженное снижение, например, -30 бп для 3-летних 26214 (7.78%). Одновременно с этим, доходности длинных инструментов провели большую часть этого периода в режиме консолидации: 5-летние 26220 – в диапазоне 7.8-8.0% годовых, 10-летние 26207 – в диапазоне 7.6-7.8% годовых, 15-летние 26221 – в диапазоне 7.95-8.15% годовых. Данный исход более чем закономерен, если на одну чашу весов положить ожидания участников рынка, что снижение ключевой ставки Банком России возобновится уже в сентябре (помогают сильные данные по инфляции), а на другую – осторожность иностранных инвесторов перед лицом санкционных новостей (их спрос традиционно выступал драйвером для длинного участка кривой). Основная интрига осени, по сути, и заключается в том, какой из 2 факторов: динамика ключевой ставки ЦБ или геополитические заголовки – перетянет канат на себя. В данных условиях, устойчивый спрос сохраняется разве что на первичных аукционах ОФЗ, где участники рынка могут рассчитывать на премию по доходности от Минфина. Вчера Министерство не разочаровало, «подарив» инвесторам 5 бп в 7-летней 26222 (отсечка аукциона против закрытия вторника) и 3 бп в 15.5-летней 26221, чего хватило для размещения инструментов в полном объеме – 25 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно".