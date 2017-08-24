Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия динамики цен на нефть

Москва. 24 августа. Доллар США слегка повышается, евро немного снижается при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явной динамики в ценах на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,06-59,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,1 руб./$1 (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 69,7 руб./EUR1 (-3 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась всего на 0,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 63,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,87 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,81 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к бивалютной корзине на открытии торгов на фоне незначительного изменения котировок "черного золота". Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в четверг после подъема на данных о запасах в США в предыдущий день. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:01 МСК понизились на 0,02% - до $52,56 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг снизились на 0,12% - до $48,35 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Таким образом, данный показатель снизился по итогам восьмой недели подряд.

В то же время негативом для рынка выступает продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с.