Мы ожидаем консолидацию фондовых индексов вблизи недельных максимумов - "Алор Брокер"

"Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0.1% до 52,56 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.01% до отметки 2435п, азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный. Данные от Минэнерго США подтвердили снижение запасов на прошлую неделю на 3,3 млн баррель. В отсутствие новых драйверов мы ожидаем консолидацию по нефти в зоне 52-53 долл за баррель. Индекс доллара вчера не смог развить успех, закрыв день на отрицательной территории. Политический кризис в США и отсутствие четких сигналов от ФРС толкает доллар к новым минимумам. Единственным драйвером для коррекции на этой неделе может послужить стартующий симпозиум глав ЦБ. В отсутствие ликвидности пара доллар рубль продолжит консолидироваться вблизи летних минимумов. Мы рекомендуем открывать длинные позиции только после закрепления выше отметки 59,4 р. за доллар. Фондовые индексы России закрыли день в плюсе на фоне роста акций Сбербанка и нефти. Нейтральный внешний фон, на наш взгляд, не позволит котировкам сегодня уйти выше, мы ожидаем консолидацию индексов вблизи недельных максимумов. Среди бумаг мы бы отметили акции Сбербанка и ВТБ", - комментирует ситуацию на рынках аналитик "Алор Брокер" Алекснй Антонов.