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24 августа 2017 года 09:43

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США опустились по итогам торгов в среду на фоне самой низкой в этом году активности торгов в ожидании ежегодного симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в Джексон-Хоуле, который начнется 24 августа. Основное внимание будет приковано к выступлениям президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которые намечены на пятницу.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали очередные громкие заявления президента США Дональд Трампа. Так, он сказал, что готов остановить работу правительства США для того, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой. Кроме того, он заявил, что соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование. Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Д.Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделения средств на строительство стены, пишет The Wall Street Journal. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок.

Азиатские фондовые индексы в ходе торгов в четверг меняются разнонаправленно, инвесторы занимают осторожные позиции перед началом ежегодного симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в Джексон-Хоуле. Торги в Гонконге 24 августа возобновились после перерыва в среду, вызванного тайфуном "Хато". Это способствовало существенному повышению индекса Hang Seng, который нагонял пропущенный накануне подъем рынка. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился примерно на 0,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:05 МСК увеличился на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,41%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%. В то же время японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,42%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка снижаются в четверг утром после подъема на данных о запасах в США в предыдущий день. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 МСК стоили $52,53 за баррель, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. На торгах в среду их цена выросла на 1,5%. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг снизились на 0,21% - до $48,31 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,21% и закончила день на отметке $48,41 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Таким образом, данный показатель снизился по итогам восьмой недели подряд. В то же время негативом для рынка выступает продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась более чем в 1,7 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,304 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,208 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,01% - до 105,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 523,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-17" (+0,59%), "ЧТПЗ БО-001Р-01" (+0,4%) и "РЖД-17" (+0,25%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-001Р-03" (-0,39%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,27%) и "МОЭСК БО-09" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) утвердило параметры нового выпуска биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев бондов. При этом утвержденный в середине августа выпуск 7-летних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 50 млрд рублей снят с регистрации по инициативе эмитента.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 9,25% годовых (23,06 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей) Эмитент разместил 7-летние бонды серии БО-08 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. Ставка текущего купона - 10,37% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 11,111% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 12-го купона. По бондам 4 сентября предстоит оферта.

ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-П03 в размере 12,5% годовых (30,54 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Облигации объемом 2 млрд рублей были размещены в марте 2016 года в рамках программы биржевых облигаций. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 5 сентября.

Абсолют банк принял решение 11 сентября выкупить облигации серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выкупа составит до 1,5 млн облигаций, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 4 по 8 сентября. Банк разместил биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей в феврале 2015 года. Ставка 1-6-го купонов трехлетних бондов установлена в размере 11% годовых.

ООО "Тверская концессионная компания" (ТКК) допустило техдефолт по выплате 1-го купонного дохода в объеме 977,5 млн рублей по облигациям 1-й серии объемом 8,5 млрд рублей. Причиной техдефолта называется отсутствие у компании достаточных средств. Дебютный выпуск облигаций компании был размещен в августе 2016 года в целях реализации концессионного соглашения в отношении финансирования, строительства и эксплуатации дворца водных видов спорта с аквапарком, заключенного 25 апреля 2016 года между ТКК и Саратовской областью. Срок обращения бондов - 49 лет. Номинальная стоимость облигаций - 10 тыс. рублей. По облигациям должны выплачиваться годовые купоны. Ставка 1-7-го купонов - 11,5% годовых, 8-14-го купонов - 12% годовых, 15-21-го купонов - 13% годовых, 22-28-го купонов - 14% годовых, 29-35-го купонов - 15% годовых, 26-42-го купонов - 16% годовых, 43-49-го купонов - 17% годовых. Бумаги были размещены в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей. Срок действия программы - 5 лет. При этом бумаги в рамках этого документа могут быть размещены на срок до 49 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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