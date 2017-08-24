Индекс ММВБ в начале торгов может отступить в район 1950 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"

Сегодня перед открытием российского фондового рынка, по мнению старшего аналитика ИК "Фридом-Финанс" Богдана Зварича, сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов среды в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,4%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику, теряя до 0,1%. Торги в Азии проходят на отрицательной территории: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступили на 0,3% и 0,04% соответственно.

При этом ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше сопротивления, расположенного на уровне 52,5 доллара за баррель, будет лишь сдерживать продажи в российских бумагах. В результате, в начале торгов эксперт ИК ожидает преобладания «медвежьих» настроений, что приведет к снижению индекса ММВБ в район 1950 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также возможно снижение на открытии, что будет сопутствовать усилению продаж в наших бумагах. Однако мы не исключаем и попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, что даст «быкам» возможность перехватить инициативу и отыграть часть утренних потерь. Во второй половине торгов основным фактором станет блок макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и продажам домов на вторичном рынке, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.

"На валютной секции Московской биржи на открытии мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, - прогнозирует Б. Зварич. - Закрепление нефти марки Brent выше 52,5 долларов и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать росту российской валюты. При этом доллар в очередной раз протестирует поддержку, расположенную на уровне 59 рублей. Если же в середине дня «черное золото» возобновит рост, «медведям» удастся закрепиться ниже этой отметки, что будет говорить о возможности продолжения снижения в американской валюте. В этом случае следующей целью доллара может стать поддержка на уровне 57,5 рублей".