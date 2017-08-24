Игроки ждут выступлений глав ЦБ в Джексон-Хоуле - TeleTrade

"По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС выросли на 0,57% и 0,53% соответственно, - напоминает ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Анастасия Игнатенко. - Рублевый индикатор сохраняет запал роста до зоны 1965-1970 пунктов, где проходит одно из ключевых сопротивлений по нему. Валютный РТС имеет тенденцию к достижению зоны 1055-1060 пунктов, через которую проходит линия сопротивления нисходящего тренда, длящегося с февраля 2017г. Дальнейшее восстановление российского рынка акций возможно благодаря позитивной динамике нефтяных цен".

Вчерашний отчет от Минэнерго США, в котором сообщалось о сокращении запасов нефти на 3,327 млн баррелей, бензина на 1,223 млн баррелей и увеличении запасов дистиллятов на 28 тыс. баррелей, порадовал биржевиков. Также угроза урагана Харви, который может превратиться из шторма в ураган в случае выхода на берег, может повлиять на сокращение импорта сырой нефти на побережье Техасского залива. Кстати, Харви может стать первым с 2008 года ураганом, который затронет Техас, подчеркивает эксперт TeleTrade.

В результате стоимость эталонных марок Brent и WTI поднялась до уровней 52,50$ и 48,30$ за баррель соответственно. Ключевыми сопротивлениями по данным фьючерсам остаются уровни 54$ и 50$ за баррель соответственно.

"Сегодня четверг и, безусловно, взор всех инвесторов сегодня будет обращен на начало симпозиума в Джексон-Хоуле, - отмечает А. Игнатенко. - Как известно, главы ФРС и ЕЦБ выступят с речью на данной конференции. Выступления глав ожидаются в пятницу в 17:00 МСК и 22:00 МСК. Для многих игроков речь Йеллен очень важна для формирования долгосрочных тенденций. На текущий момент, рынок все еще оценивает шанс на повышение ставки ФРС в этом году на уровне 50%. А вот от Марио Драги мы можем так ничего не узнать. Не исключено, что он предпочтет не раскрывать своих карт. Тем не менее, именно эти события подведут итог уходящей недели, и, возможно, изменят её вектор в случае возобновления спроса на американскую валюту".