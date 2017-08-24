Утренние прогнозы: индекс ММВБ может снизиться до 1950 пунктов

В среду фондовый рынок РФ вырос до 1960 п. индекса ММВБ за счет бумаг Сбербанка и подорожавшей нефти. Эксперты отмечают, что сегодня рынки снизили активность в ожидании ежегодного симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в Джексон-Хоуле. Аналитики ждут коррекции вниз в начале торгов акциями РФ, в результате которой индекс ММВБ может откатиться до 1950 п. Дальнейшее восстановление российского рынка акций возможно благодаря позитивной динамике нефтяных цен.

ГК ТелеТрейд (Анастасия Игнатенко): "По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС выросли на 0,57% и 0,53% соответственно. Рублевый индикатор сохраняет запал роста до зоны 1965-1970 пунктов, где проходит одно из ключевых сопротивлений по нему. Валютный РТС имеет тенденцию к достижению зоны 1055-1060 пунктов, через которую проходит линия сопротивления нисходящего тренда, длящегося с февраля 2017 г. Дальнейшее восстановление российского рынка акций возможно благодаря позитивной динамике нефтяных цен".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В начале торгов ожидаем преобладания «медвежьих» настроений, что приведет к снижению индекса ММВБ в район 1950 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также возможно снижение на открытии, что будет сопутствовать усилению продаж в наших бумагах. Однако мы не исключаем и попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, что даст «быкам» возможность перехватить инициативу и отыграть часть утренних потерь. Во второй половине торгов основным фактором станет блок макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и продажам домов на вторичном рынке, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз – активность инвесторов в целом снижается в преддверии встречи глав мировых центробанков в Джексон-Холе (США), которая начнется сегодня. С позиций технического анализа, движение вверх по индексу РТС может приостановиться после выхода к верхней границе сужающейся консолидационной формации (что, впрочем, не обязательно подразумевает возвращение к нижней границе формации). На валютном рынке также возможно некоторое затишье в преддверии сообщений со встречи в Джексон-Холе, пара доллар-рубль пока остается в окрестностях отметки 59".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Фондовые индексы России закрыли день в плюсе на фоне роста акций Сбербанка и нефти. Нейтральный внешний фон, на наш взгляд, не позволит котировкам сегодня уйти выше, мы ожидаем консолидацию индексов вблизи недельных максимумов. Среди бумаг мы бы отметили акции Сбербанка и ВТБ".