Динамика индекса ММВБ укладывается в рамки бокового коридора 1910 – 1960 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера благодаря хорошей отчетности Сбербанка и повышению цен на нефть российские фондовые индексы показали повышательную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Сбербанк – Супермен: спасает от уничтожения "Дома Наркомфина" в Москве и одновременно поднимает российский фондовый рынок. Чтобы подтвердить статус Супермена, обыкновенным акциям Сбербанка надо закрепиться выше отметки 175,88. Правда, динамика индекса ММВБ укладывается в рамки бокового коридора 1910 – 1960 пунктов".

Мировые инвесторы приняли выжидательную тактику в преддверии начала Симпозиума в Джексон-Холе, на котором в пятницу выступят Джанет Йеллен и Марио Драги. Новостным фоном торгов вечером в среду служили угрозы Дональда Трампа приостановить работу правительства и выйти из соглашения NAFTA, а также статистика по экономической активности в странах еврозоны.

В среду фондовый рынок США завершил торги снижением (S&P- 500 -0,35%, Dow Jones Industrial Average -0,40%, Nasdaq Composite -0,30%). Давление на американский фондовый рынок оказал выход месячного отчета по продажам нового жилья в США, согласно которому продажи новых жилых домов для одной семьи в июле неожиданно упали (-9,4% по сравнению с предыдущим месяцем, против ожидавшихся по опросам Reuters +0,3%) до самого низкого значения за семь месяцев. Кроме того, инвесторы осмысливали заявление Дональда Трампа с угрозой приостановить работу правительства, если Конгресс не сможет выделить средства из бюджета на строительство стены на мексиканской границе.

У Конгресса будет приблизительно 12 рабочих дней после возвращения с летних каникул 5 сентября, чтобы повысить потолок госдолга. Иначе у Казначейства не останется способов продолжить обеспечение финансирования федерального правительства, необходимого для выполнения его обязательств в полном объёме. Авторитетное агентство Fitch Ratings заявило, что если конгрессмены не смогут прийти к соглашению и своевременно повысить потолок госдолга, то агентству придется пересмотреть рейтинг гособлигаций США.

"Нефтебыкам" вчера повезло – цены выросли. В пятницу ожидается ураган, который, по мнению эксперта ИК "Церих", может стать помехой поставкам нефти и газа в Мексиканском заливе. Продолжаются перебои в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. В США за прошлую неделю в восьмой раз подряд упали объемы запасов нефти (на 3,3 млн барр), сообщило минэнерго страны. Однако аналитики ждали более сильного падения (на 3,7 млн барр, по опросам S&PGlobalPlatts). К тому же, объемы нефтедобычи в США продолжили рост (+26.000 б/д) и дошли до самых высоких уровней после июля 2015 года. Объем запасов бензина в США понизился на 1,2 млн баррелей (против ожидавшихся -1,3 млн барр), а объем запасов дистиллятов остался прежним (против ожидавшихся -0,5 млн барр). Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 0,5 млн барр.

"В четверг инвесторы на американском рынке будут следить за результатами в секторе розничной торговли, который в последнее время испытывает проблемы, а также будут наблюдать за Симпозиумом в Джексон-Хоуле. От выступления Джанет Йеллен в пятницу не ожидается заявлений, которые могли бы оказать влияние на рынок. Но экономист J.P. Morgan Майкл Фероли сообщил в заметке клиентам, что «существует второй по вероятности сценарий – присутствие ястребиных настроений в речи Йеллен, с сигналами о наличии беспокойства касательно финансовой стабильности как причины продолжать постепенное ужесточение монетарной политики». После третьего за полгода повышения ставок в июне, многие этим летом критикуют ФРС за желание продолжать ужесточение монетарной политики при инфляции ниже целевого уровня", - заключает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".