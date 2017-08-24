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Главная / Мнения аналитиков / Динамика индекса ММВБ укладывается в рамки бокового коридора 1910 – 1960 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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24 августа 2017 года 09:09
Динамика индекса ММВБ укладывается в рамки бокового коридора 1910 – 1960 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера благодаря хорошей отчетности Сбербанка и повышению цен на нефть российские фондовые индексы показали повышательную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Сбербанк – Супермен: спасает от уничтожения "Дома Наркомфина" в Москве и одновременно поднимает российский фондовый рынок. Чтобы подтвердить статус Супермена, обыкновенным акциям Сбербанка надо закрепиться выше отметки 175,88. Правда, динамика индекса ММВБ укладывается в рамки бокового коридора 1910 – 1960 пунктов". Мировые инвесторы приняли выжидательную тактику в преддверии начала Симпозиума в Джексон-Холе, на котором в пятницу выступят Джанет Йеллен и Марио Драги. Новостным фоном торгов вечером в среду служили угрозы Дональда Трампа приостановить работу правительства и выйти из соглашения NAFTA, а также статистика по экономической активности в странах еврозоны. В среду фондовый рынок США завершил торги снижением (S&P- 500 -0,35%, Dow Jones Industrial Average -0,40%, Nasdaq Composite -0,30%). Давление на американский фондовый рынок оказал выход месячного отчета по продажам нового жилья в США, согласно которому продажи новых жилых домов для одной семьи в июле неожиданно упали (-9,4% по сравнению с предыдущим месяцем, против ожидавшихся по опросам Reuters +0,3%) до самого низкого значения за семь месяцев. Кроме того, инвесторы осмысливали заявление Дональда Трампа с угрозой приостановить работу правительства, если Конгресс не сможет выделить средства из бюджета на строительство стены на мексиканской границе. У Конгресса будет приблизительно 12 рабочих дней после возвращения с летних каникул 5 сентября, чтобы повысить потолок госдолга. Иначе у Казначейства не останется способов продолжить обеспечение финансирования федерального правительства, необходимого для выполнения его обязательств в полном объёме. Авторитетное агентство Fitch Ratings заявило, что если конгрессмены не смогут прийти к соглашению и своевременно повысить потолок госдолга, то агентству придется пересмотреть рейтинг гособлигаций США. "Нефтебыкам" вчера повезло – цены выросли. В пятницу ожидается ураган, который, по мнению эксперта ИК "Церих", может стать помехой поставкам нефти и газа в Мексиканском заливе. Продолжаются перебои в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. В США за прошлую неделю в восьмой раз подряд упали объемы запасов нефти (на 3,3 млн барр), сообщило минэнерго страны. Однако аналитики ждали более сильного падения (на 3,7 млн барр, по опросам S&PGlobalPlatts). К тому же, объемы нефтедобычи в США продолжили рост (+26.000 б/д) и дошли до самых высоких уровней после июля 2015 года. Объем запасов бензина в США понизился на 1,2 млн баррелей (против ожидавшихся -1,3 млн барр), а объем запасов дистиллятов остался прежним (против ожидавшихся -0,5 млн барр). Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 0,5 млн барр. "В четверг инвесторы на американском рынке будут следить за результатами в секторе розничной торговли, который в последнее время испытывает проблемы, а также будут наблюдать за Симпозиумом в Джексон-Хоуле. От выступления Джанет Йеллен в пятницу не ожидается заявлений, которые могли бы оказать влияние на рынок. Но экономист J.P. Morgan Майкл Фероли сообщил в заметке клиентам, что «существует второй по вероятности сценарий – присутствие ястребиных настроений в речи Йеллен, с сигналами о наличии беспокойства касательно финансовой стабильности как причины продолжать постепенное ужесточение монетарной политики». После третьего за полгода повышения ставок в июне, многие этим летом критикуют ФРС за желание продолжать ужесточение монетарной политики при инфляции ниже целевого уровня", - заключает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
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24 августа 2017 года 16:37
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $13 до $10,8 за штуку в связи после добавления в оценку компании премии за риск в размере 15%, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме... читать дальше
.24 августа 2017 года 16:15
Цены на золото закрепились на отметке ниже 1300 долларов за унцию в ожидании результатов симпозиума в Джексон-Хоул - Julius Baer
Слабый доллар США и улучшающиеся настроения на рынке фьючерсов стали основными драйверами роста цен на золото за последние несколько недель, указывает аналитик сырьевых рынков Julius Baer Карстен Менке. Отражая консолидацию по доллару, цены на золото закрепившись на отметке ниже 1300 долларов за... читать дальше
.24 августа 2017 года 15:46
Москва. 24 августа. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне умеренно дешевеющей нефти. читать дальше
.24 августа 2017 года 15:42
ожидании завтрашнего выступления Йеллен доллар ощущает дискомфорт и проявляет нервозность, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего падения валюта пытается вернуться к росту, но без видимых успехов. Участники рынка... читать дальше
.24 августа 2017 года 15:16
БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ. "С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:50
БКС рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК Система, так как выплата по иску выше оценки рынка
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует открывать короткие позиции по акциям АФК "Система" (MOEX: AFKS) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре ФГ. "С учетом решения Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136 млрд рублей (14,1 рубля на акцию) за ущерб в рамках... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:26
"На фоне ожиданий начала экономического симпозиума в Джексон Хоуле, в котором примут участие главы основных центральных банков мира, на глобальном рынке акций в первую половину торговой сессии четверга наблюдается разнонаправленная динамика. Так, например, европейские индексы незначительно растут... читать дальше
.24 августа 2017 года 14:01
"ВТБ Капитал" повысил оценку "префов" Сбербанка на 21% на ожиданиях сужения спреда в оценке к "обычке"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка России (MOEX: SBER) на 14% - до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Кроме того, в нем говорится, что прогнозная стоимость привилегированных акций Сбербанка была увеличена на 21% - до 200 рублей за штуку,... читать дальше
.24 августа 2017 года 13:35
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях, - указывают аналитики банка "Зенит". - На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Спрос на внутренний долг вновь растет, о чем свидетельствуют... читать дальше
.24 августа 2017 года 13:11
"Рубль продолжает торговаться в узком диапазоне из-за отсутствия факторов, способных коренным образом изменить вектор его направления. Сегодняшнюю торговую сессию нацвалюта начала с небольшого ослабления относительно доллара, но в течение дня поддержку рублю будет оказывать нефть, которая на... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:45
FTSE объявила предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в ее индексы, повышен вес РусГидро - "ВТБ Капитал"
FTSE объявила предварительные итоги изменения весов бумаг, входящих в ее индексы, в преддверии сентябрьской ребалансировки, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Финальные изменения в весах вместе с включением или исключением бумаг из индексов FTSE буду объявлены 30... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:25
По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению - "Нордеа Банк"
Пара EUR/USD в ожидании завтрашних выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле, указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. Евро накануне существенно укрепился, превысив отметку в 1.18, на фоне позитивных данных об экономической активности в Еврозоне. Индекс PMI в августе достиг 55.8... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:10
С начала недели пара доллар/рубль проводит большую часть времени в узком диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Все три дня объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже не превышают 2,25 млрд долл/сутки. Возможно, выступления глав... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:55
"Нефть заметно подорожала, отреагировав на позитивные данные о запасах в США. Накануне Минэнерго сообщило об очередном сокращении запасов сырой нефти на 3,3 mn bbl (в рамках ожиданий рынка). В отличие от предыдущих 2 недель также сократились запасы бензина, что было воспринято рынком позитивно.... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:46
Москва. 24 августа. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1965 пунктов во главе с бумагами "Башнефти" и Сбербанка на фоне растущей фондовой Европы, падают акции "Мечела" из-за сохраняющихся распродаж после выхода накануне слабого отчета по МСФО. читать дальше
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