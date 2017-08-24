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24 августа 2017 года 09:15

Рынки снизили активность в ожидании ежегодного симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в Джексон-Хоуле

Индексы США в среду опустились на фоне самой низкой активности торгов в 2017г. Индексы Азии движутся разнонаправленно, Япония и Китай - в минусе. Нефть торгуется на уровне предыдущего дня, Brent - $52,57 за баррель.

Фондовые индексы США опустились по итогам торгов в среду на фоне самой низкой в этом году активности торгов в ожидании ежегодного симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в Джексон-Хоуле, который начнется 24 августа, сообщает MarketWatch.

Основное внимание будет приковано к выступлениям президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которые намечены на пятницу.

"Конференция пройдет в критический момент для центральных банков, особенно для ЕЦБ и Федрезерва", - полагает старший рыночный аналитики ETX Capital Нейл Уилсон.

Совокупный объем сделок на американских рынках в среду составил примерно 5 млрд акций, что стало самым низким показателем в текущем году без учета укороченных предпраздничных сессий, по данным Dow Jones. Средний оборот торгов в августе составляет 5,98 млрд акций, с начала года - 6,54 млрд акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average демонстрирует самый длительный за 10,5 года период отсутствия роста за день на 1% или более. Он не увеличивался на такую величину с 25 апреля, то есть 84 торговых сессии подряд, свидетельствуют расчеты WSJ Market Data Group. В марте 2007 года был зафиксирован рекорд в 102 дня.

Среди компаний, которые входят в расчет Dow Jones, в среду наиболее существенно подешевели акции Johnson & Johnson Inc. - на 1,4%, Walt Disney Co. - на 1,2% и Cisco Systems Inc. - на 1,1%.

Восемь из одиннадцати отраслевых групп Standard & Poor's 500 на минувших торгах снизились, лидерами падения выступили промышленные компании и производители потребительских товаров.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали очередные громкие заявления президента США Дональд Трампа.

Так, он сказал, что готов остановить работу правительства США для того, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой. Кроме того, он заявил, что соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование.

Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Д.Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделения средств на строительство стены, пишет The Wall Street Journal. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок.

"Кажется немыслимым, что потолок долга не будет повышен, как это много раз происходило в предыдущие годы, но чем ближе срок, тем больше людей начнут нервничать", - отмечает инвестиционный директор AJ Bell Русс Молд.

Индекс менеджеров закупок (PMI), по предварительным данным Markit, в промышленном секторе США в августе снизился до 52,5 пункта против 53,3 пункта месяцем ранее. В то же время аналогичный индикатор сферы услуг поднялся до 56,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта. Значения выше отметки в 50 пунктов говорят об усилении деловой активности в соответствующем секторе экономики.

Котировки акций Lowes' Cos. за день снизились на 3,7%, поскольку скорректированная прибыль и выручка сети магазинов товаров для дома не оправдала ожидания аналитиков.

Бумаги производителя косметической продукции Coty Inc. подешевели на 5,5% также из-за слабых финансовых показателей.

Цена бумаг HP Inc., которая опубликовала квартальную отчетность уже после окончания торгов, опустилась на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 87,8 пункта (0,4%) - до 21812,09 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 8,47 пункта (0,35%), составив 2444,04 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 19,07 пункта (0,3%) - до 6278,41 пункта.

Азиатские фондовые индексы в ходе торгов в четверг меняются разнонаправленно, инвесторы занимают осторожные позиции перед началом ежегодного симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в американском городе Джексон-Хоул, который начнется 24 августа, сообщает MarketWatch.

Определенное сдерживающее влияние на рынки оказывают заявления президента США Дональда Трампа. В том числе он сказал, что готов остановить работу правительства страны для того, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой. Кроме того, он заявил, что соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование.

Торги в Гонконге 24 августа возобновились после перерыва в среду, вызванного тайфуном "Хато". Это способствовало существенному повышению индекса Hang Seng, который нагонял пропущенный накануне подъем рынка.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился примерно на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:05 МСК увеличился на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,41%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.

Котировки акций сырьевых компаний повышаются, в том числе Rio Tinto - на 2,6%, BHP Billiton - на 1,9%.

В Гонконге подорожали бумаги китайских страховщиков, включая China Life Insurance - на 1,9% и Ping An Insurance - на 1%.

Капитализация Guangzhou Automobile Group подскочила на 6,6% на новости о росте чистой прибыли автопроизводителя в первом полугодии на 55%.

В то же время японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:45 МСК уменьшились соответственно на 0,34% (до 19369,03 пункта) и 0,38%.

Аналитики UBS прогнозируют, что Nikkei 225 продолжит оставаться в диапазоне 19000-20000 пунктов в ближайшее время, а корреляция между ослаблением курса иены и движением Topix вверх сохранится.

В среду в Японии снижаются котировки бумаг сталепроизводителей на сообщении о том, что крупнейший потребитель стальной продукции в стране Toyota Motor договорился о снижении цен. Так, рыночная стоимость Nisshin Steel упала на 6,1%, Kobe Steel - на 5,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК снизился на 0,08%.

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в четверг после подъема на данных о запасах в США в предыдущий день.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8:05 МСК стоили $52,57 за баррель, что совпадает с уровнем на закрытие предыдущей сессии. На торгах в среду их цена выросла на $0,7 (1,5%).

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг снизились на $0,04 (0,08%) - до $48,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,58 (1,21%) и закончила день на отметке $48,41 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка.

Таким образом, данный показатель снизился по итогам восьмой недели подряд.

В то же время негативом для рынка выступает продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с, отмечает MarketWatch.


Опубликовано: /Финмаркет/
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