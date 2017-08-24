Сегодня в начале торгов акциями возможна некоторая коррекция вниз - ИФ "Олма"

В среду российские фондовые индексы закрылись в умеренном плюсе, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Заметный вклад в повышение внес Сбербанк (SBER, +2.5%), вес бумаг которого в индексе РТС/ММВБ составляет более 15%. Основанием для роста котировок стала хорошая отчетность Сбербанка за второй квартал текущего года (МСФО), а также решение апелляционного суда по иску Транснефти (TRNFP, -0.9%) в пользу ответчика. Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.1%, Магнита (MGNT) – на 2.0%, ВТБ (VTBR) – на 1.8%. Тем временем в минусе закрылись Газпром нефть (SIBN, -2.1%), Аэрофлот (AFLT, -1.7%), Новатэк (NVTK, -1.6%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам, поток корпоративной отчетности привлек внимание трейдеров к сегменту распределительных компаний в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 13.5%, МРСК Волги (MRKV) – на 8.4%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 5.2%.

Фондовые индексы США потеряли 0.3% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в среднем в минусе, в среднем в небольшом минусе находятся и азиатские индексы.

"Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз – активность инвесторов в целом снижается в преддверии встречи глав мировых центробанков в Джексон-Холе (США), которая начнется сегодня. С позиций технического анализа, движение вверх по индексу РТС может приостановиться после выхода к верхней границе сужающейся консолидационной формации (что, впрочем, не обязательно подразумевает возвращение к нижней границе формации). На валютном рынке также возможно некоторое затишье в преддверии сообщений со встречи в Джексон-Холе, пара доллар-рубль пока остается в окрестностях отметки 59", - прогнозирует эксперт ИФ.