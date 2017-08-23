Рубль отошел от минимумов первой половины дня на фоне растущей нефти

Москва. 23 августа. Доллар США слегка понижается, евро повышается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, хотя и отошел от минимумов первой половины дня благодаря усилившей рост нефти.

Курс доллара США составил 59,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что лишь на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,71 руб./EUR1, поднявшись на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,89 копейки - до 63,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отошел от минимумов первой половины дня благодаря усилившей рост нефти на данных о снижения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду выросла на 1,04% - до $52,41 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,94% - до $48,28 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Запасы бензина снизились на 1,22 млн баррелей благодаря повышению спроса на бензин на 0,5%, а запасы дистиллятов выросли на 28 тыс. баррелей.

Нефтедобыча в Штатах выросла на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль почти не изменился в паре с долларом и немного просел в паре с евро. "Несмотря на рост цен на нефть основных сортов в пределах 1%, давление на рубль оказывает ожидаемое в ближайшие дни прохождение пика выплат в рамках очередного налогового периода, а именно тот факт, что если в предыдущие дни компании накапливали рублевую ликвидность, то сейчас спрос на рубли под налоговые выплаты снижается. С другой стороны, небольшой негатив исходит со стороны геополитики, что добавляет дисконт к стоимости рублевых активов, снижая тем самым спрос на рубли. Помимо этого, в США в четверг стартует встреча глав мировых центробанков, и участники рынков ожидают заявлений от руководителей ФРС США и ЕЦБ. Они могут существенно повлиять на котировки валют, в том числе развивающихся рынков, поэтому сейчас наблюдается постепенное закрытие рублевых позиций и выход из рубля в менее рискованные активы. Мы ожидаем, что волатильность, связанная с этим фактором, продлится до конца недели", - подчеркнул Т.Нигматуллин.

"Начав день чуть выше 59 руб./$1, пара "доллар-рубль" большую часть дня вяло укреплялась, однако рост валютной пары ограничился отметкой в 59,25 руб./$1, которую доллар так и не смог преодолеть. Ближе к вечеру рубль получил поддержку с нефтяного рынка, отреагировавшего ростом на сокращение запасов нефти и бензина в США, и пара оказалась ниже 59,1 руб./$1. Однако позиции нефтяных котировок выше $52 за баррель (по марке Brent) выглядят пока неустойчивыми, что не позволяет паре возобновить попытки прохождения уровня в 59 руб./$1. В то же время в конце недели пройдут основные налоговые платежи, что пока ограничивает потенциал укрепления доллара уровнем 59,2-59,25 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 августа на 9,16 копейки, до 59,1312 руб./$1, и понизил курс евро на 2,81 копейки, до 69,5619 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 8,4 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,1275 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 9,03 копейки по отношению к 22 августа и составил 59,1321 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 906,958 млн, из которых $876,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 29,993 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 10,7 копейки ко вторнику - до 69,6142 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 2,65 копейки по отношению к 22 августа и составил 69,7247 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR284,993 млн, из которых EUR126,324 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR158,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,83% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,05% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,13%, 9,13% и 9,03% годовых соответственно.