.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960п по ММВБ за счет бумаг Сбербанка и выросшей нефти
.
ГЛАВНОЕ
В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Банки должны будут раскрывать гражданам баланс при каждой операции
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, устанавливающий обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по банковским картам в составе уведомления о каждой...
 
В офшоры выведено 75% национального дохода России
Богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют "официальные" финансовые активы всех российских домохозяйств. Такую оценку приводят аналитики Национального бюро...
 
Банки обяжут моментально проводить коммунальные платеж
Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Проект поправок в закон "О ГИС ЖКХ", который сделает эту процедуру обязательной для...
 
23 августа 2017 года 19:14

Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960п по ММВБ за счет бумаг Сбербанка и выросшей нефти

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960 пунктам по индексу ММВБ за счет бумаг Сбербанка, подогретых сильным отчетом за полугодие, и подорожавшей нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья; упали акции АФК "Система" и выросли бумаги "Башнефти" на судебных новостях из Башкирии.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1958,52 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1044,96 пункта (+0,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар просел до 59,05 рубля (-0,03 рубля).

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Башнефти" (+0,8% и +4,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (+2,5% и +1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,9%).

Сбербанк России в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,9% - до 352,2 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что Сбербанк получил за январь-июнь 331,3 млрд рублей чистой прибыли, из которых во втором квартале - 164,7 млрд рублей.

Чистая прибыль банка во втором квартале составила 185,6 млрд рублей по сравнению со 145,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (рост год к году на 27,6%).

Просели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Россетей" (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), АФК "Система" (-3,2%), "префы" "Мечела" (-7,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%).

Согласно отчету "Мечела" (обыкновенные бумаги подросли на 1,2%), EBITDA компании во втором квартале упала на 24% (до 17,4 млрд рублей), при этом металлург во втором квартале увеличил добычу угля на 4%. В предыдущие два дня обыкновенные акции "Мечела" взлетели на 8,6%, "префы" - на 14,9%.

Поддержку акциям Сбербанка также оказала отмена апелляционным судом решения по иску "Транснефти" к Сбербанку на сумму почти 67 млрд рублей по производным инструментам.

Акции АФК "Система" подешевели на решении суда частично удовлетворить иск "Роснефти" - суд постановил взыскать с АФК 136 млрд рублей, тогда как "Роснефть" просила 170,6 млрд рублей.

"Система" заявила, что намерена оспорить вердикт суда, и считает, что такое решение Арбитражного суда Башкирии чревато негативными последствиями для экономики страны в целом.

В Азии в среду преобладал рост индексов, однако ушла в минус Европа (FTSE не изменился, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,3%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о судьбе Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которая, скорее всего, прекратит существование. В минувшие выходные завершился первый раунд переговоров о пересмотре НАФТА.

Вышедшая в Европе позитивная статистика была проигнорирована из-за слабой отчетности ряда крупных компаний. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в августе, согласно предварительным данным, неожиданно вырос до 55,8 пункта при прогнозах роста до 55,5 пункта, индикатор деловой активности в сфере промышленности увеличился до 57,4 пункта с 56,6 пункта.

Участники рынка продолжают ждать ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует в этот четверг. В числе прочих в рамках симпозиума в пятницу выступят глава Федрезерва Джанет Йеллен и председатель Европейского центрального банка Марио Драги.

Поддержку нефти в среду оказала статистика Минэнерго США, показавшая сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Запасы бензина снизились на 1,22 млн баррелей благодаря повышению спроса на бензин на 0,5%, а запасы дистиллятов выросли на 28 тыс. баррелей. Между тем нефтедобыча в Штатах выросла за неделю на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $52,52 за баррель (+1,3% и +0,4% во вторник), октябрьская цена WTI - $48,38 за баррель (+1,2% и +0,6% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, индексы в США проседают, и дешевеет доллар к основным валютам на фоне обострения внутриполитического кризиса в Штатах. Последние комментарии президента США Д.Трампа посеяли в инвестиционной среде сомнения по поводу возможности правительства реализовать свои планы и вызвали обеспокоенность за будущее глобальной торговли.

Кроме всего прочего, инвесторы стали опасаться предпринимать рискованные действия в преддверии выступления главы ФРС США Дж.Йеллен на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое стартует 24 августа.

Несмотря на то, что внешний фон не располагал к покупкам, российские индексы ММВБ и РТС превысили локально значимые уровни 1950 и 1040 пунктов, соответственно, за счет роста нефти.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, основное внимание инвесторов в первой половине торгов было обращено на корпоративную отчетность. Сбербанк отчитался лучше прогнозов, "Мечел" (MOEX: MTLR) получил во втором квартале убыток в размере 8,9 млрд рублей, а в первом полугодии прибыль металлурга снизилась на 40% (до 4,99 млрд рублей), что оказалось хуже прогнозов.

"М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,5%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии на 19,2% (до 2,49 млрд рублей) при росте выручки на 0,6% (до 83,36 млрд рублей). "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,4%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии в пять раз (до 5,1 млрд рублей), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-0,9%) увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 8,8%.

Бумаги "АЛРОСА" отскочили вверх до 78 рублей за штуку после утреннего отката до 75,33 рубля, что можно считать выполнением цели на коррекцию после аварии на руднике "Мир".

Европейские инвесторы демонстрируют неуверенность перед началом симпозиума в Джексон-Хоуле. Статистика по еврозоне демонстрирует наличие почвы под разговорами о возможном постепенном свертывании стимулирующих мер.

Очередные сюрпризы для рынков может преподнести Д.Трамп, который заявил о готовности заморозить работу правительства, пока не протолкнет финансирование стены на границе с Мексикой. Кроме того, он напомнил о возможности выхода из Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA).

По словам старшего аналитика ИК "Фридом финанс" Вадима Меркулова, на ежегодной конференцией по денежной политике ФРС в Джексон-Хоуле 24-26 августа инвесторы рассчитывают услышать намеки на изменения в политике ЕЦБ перед официальными заседаниями европейского регулятора, которые пройдут 7 сентября и 26 октября. На эти даты также назначена публикация планов относительно программы количественного смягчения на 2018 год. Что касается кредитно-денежной политики ФРС, то тут можно рассчитывать лишь на корректировку даты, когда будет анонсировано снижение баланса. Рынок ждет заседания ФРС 19-20 сентября как точки отсчета для программы по нормализации баланса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+13,1%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+8,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,9%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%).

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-9,8%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,661 млрд рублей (из них 9,628 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 августа 2017 года 19:32
Рубль отошел от минимумов первой половины дня на фоне растущей нефти
Москва. 23 августа. Доллар США слегка понижается, евро повышается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, хотя и отошел от минимумов первой половины дня благодаря усилившей рост нефти.    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:13
Позиции нефти выше 52 долл. выглядят слабыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Начав день чуть выше 59 руб., пара доллар/рубль большую часть дня вяло укреплялась, однако рост валютной пары ограничился отметкой в 59,2, которую доллар так и не смог преодолеть, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Ближе к вечеру...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:00
Morgan Stanley поднял оценку GDR Тинькофф банка на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"
Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $13,3 до $14,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, аналитики Morgan Stanley отметили, что GDR Тинькофф банка, по их...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:56
Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне плавного роста UST
Москва. 23 августа. Изменения котировок российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне плавного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:55
Динамика нефтяных цен на неделе остается без существенных драйверов - Бинбанк
"Нефтяные котировки на неделе продолжают движение в диапазоне 51-52$, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Заседание Мониторингового комитета ОПЕК не привнесло в рынок заметного оптимизма – члены комитета отчитались лишь о том, что уровень выполнения сделки остается высоким, а страны...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:45
BofA-ML поднял оценку акций Сбербанка на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка России (MOEX: SBER) с 208 рублей до 222 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:23
БКС поднял рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку в 3,4 раза
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". "Наш...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:08
К концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб. - Бинбанк
"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги,...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 17:43
БКС поднял оценку GDR Тинькофф банка на 30%, но оставил рейтинг "держать"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 17:21
Валютный рынок замер в ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул - TeleTrade
"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 16:57
Рынки ждут сигналов - eToro
Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, готовиться к которому рынки начали еще на прошлой неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 16:35
БКС поднял рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку в 3,4 раза
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".    читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:59
Спрэд между ценами WTI и Brent достиг двухлетнего максимума - ИК "Русс-Инвест"
"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:50
Рубль слабеет к доллару и евро в среду вслед за понижающейся нефтью
Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью.    читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:24
Ждем усиления волатильности в паре USD/RUB после выхода официальных данных по запасам нефти в США - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.