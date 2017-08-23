Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960п по ММВБ за счет бумаг Сбербанка и выросшей нефти

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960 пунктам по индексу ММВБ за счет бумаг Сбербанка, подогретых сильным отчетом за полугодие, и подорожавшей нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья; упали акции АФК "Система" и выросли бумаги "Башнефти" на судебных новостях из Башкирии.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1958,52 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1044,96 пункта (+0,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар просел до 59,05 рубля (-0,03 рубля).

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Башнефти" (+0,8% и +4,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (+2,5% и +1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,9%).

Сбербанк России в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,9% - до 352,2 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что Сбербанк получил за январь-июнь 331,3 млрд рублей чистой прибыли, из которых во втором квартале - 164,7 млрд рублей.

Чистая прибыль банка во втором квартале составила 185,6 млрд рублей по сравнению со 145,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (рост год к году на 27,6%).

Просели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Россетей" (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), АФК "Система" (-3,2%), "префы" "Мечела" (-7,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%).

Согласно отчету "Мечела" (обыкновенные бумаги подросли на 1,2%), EBITDA компании во втором квартале упала на 24% (до 17,4 млрд рублей), при этом металлург во втором квартале увеличил добычу угля на 4%. В предыдущие два дня обыкновенные акции "Мечела" взлетели на 8,6%, "префы" - на 14,9%.

Поддержку акциям Сбербанка также оказала отмена апелляционным судом решения по иску "Транснефти" к Сбербанку на сумму почти 67 млрд рублей по производным инструментам.

Акции АФК "Система" подешевели на решении суда частично удовлетворить иск "Роснефти" - суд постановил взыскать с АФК 136 млрд рублей, тогда как "Роснефть" просила 170,6 млрд рублей.

"Система" заявила, что намерена оспорить вердикт суда, и считает, что такое решение Арбитражного суда Башкирии чревато негативными последствиями для экономики страны в целом.

В Азии в среду преобладал рост индексов, однако ушла в минус Европа (FTSE не изменился, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,3%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о судьбе Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которая, скорее всего, прекратит существование. В минувшие выходные завершился первый раунд переговоров о пересмотре НАФТА.

Вышедшая в Европе позитивная статистика была проигнорирована из-за слабой отчетности ряда крупных компаний. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в августе, согласно предварительным данным, неожиданно вырос до 55,8 пункта при прогнозах роста до 55,5 пункта, индикатор деловой активности в сфере промышленности увеличился до 57,4 пункта с 56,6 пункта.

Участники рынка продолжают ждать ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует в этот четверг. В числе прочих в рамках симпозиума в пятницу выступят глава Федрезерва Джанет Йеллен и председатель Европейского центрального банка Марио Драги.

Поддержку нефти в среду оказала статистика Минэнерго США, показавшая сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. Запасы бензина снизились на 1,22 млн баррелей благодаря повышению спроса на бензин на 0,5%, а запасы дистиллятов выросли на 28 тыс. баррелей. Между тем нефтедобыча в Штатах выросла за неделю на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $52,52 за баррель (+1,3% и +0,4% во вторник), октябрьская цена WTI - $48,38 за баррель (+1,2% и +0,6% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, индексы в США проседают, и дешевеет доллар к основным валютам на фоне обострения внутриполитического кризиса в Штатах. Последние комментарии президента США Д.Трампа посеяли в инвестиционной среде сомнения по поводу возможности правительства реализовать свои планы и вызвали обеспокоенность за будущее глобальной торговли.

Кроме всего прочего, инвесторы стали опасаться предпринимать рискованные действия в преддверии выступления главы ФРС США Дж.Йеллен на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое стартует 24 августа.

Несмотря на то, что внешний фон не располагал к покупкам, российские индексы ММВБ и РТС превысили локально значимые уровни 1950 и 1040 пунктов, соответственно, за счет роста нефти.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, основное внимание инвесторов в первой половине торгов было обращено на корпоративную отчетность. Сбербанк отчитался лучше прогнозов, "Мечел" (MOEX: MTLR) получил во втором квартале убыток в размере 8,9 млрд рублей, а в первом полугодии прибыль металлурга снизилась на 40% (до 4,99 млрд рублей), что оказалось хуже прогнозов.

"М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,5%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии на 19,2% (до 2,49 млрд рублей) при росте выручки на 0,6% (до 83,36 млрд рублей). "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,4%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии в пять раз (до 5,1 млрд рублей), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-0,9%) увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 8,8%.

Бумаги "АЛРОСА" отскочили вверх до 78 рублей за штуку после утреннего отката до 75,33 рубля, что можно считать выполнением цели на коррекцию после аварии на руднике "Мир".

Европейские инвесторы демонстрируют неуверенность перед началом симпозиума в Джексон-Хоуле. Статистика по еврозоне демонстрирует наличие почвы под разговорами о возможном постепенном свертывании стимулирующих мер.

Очередные сюрпризы для рынков может преподнести Д.Трамп, который заявил о готовности заморозить работу правительства, пока не протолкнет финансирование стены на границе с Мексикой. Кроме того, он напомнил о возможности выхода из Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA).

По словам старшего аналитика ИК "Фридом финанс" Вадима Меркулова, на ежегодной конференцией по денежной политике ФРС в Джексон-Хоуле 24-26 августа инвесторы рассчитывают услышать намеки на изменения в политике ЕЦБ перед официальными заседаниями европейского регулятора, которые пройдут 7 сентября и 26 октября. На эти даты также назначена публикация планов относительно программы количественного смягчения на 2018 год. Что касается кредитно-денежной политики ФРС, то тут можно рассчитывать лишь на корректировку даты, когда будет анонсировано снижение баланса. Рынок ждет заседания ФРС 19-20 сентября как точки отсчета для программы по нормализации баланса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+13,1%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+8,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,9%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%).

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-9,8%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,661 млрд рублей (из них 9,628 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).