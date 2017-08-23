.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне плавного роста UST
.
ГЛАВНОЕ
В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Банки должны будут раскрывать гражданам баланс при каждой операции
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, устанавливающий обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по банковским картам в составе уведомления о каждой...
 
В офшоры выведено 75% национального дохода России
Богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют "официальные" финансовые активы всех российских домохозяйств. Такую оценку приводят аналитики Национального бюро...
 
Банки обяжут моментально проводить коммунальные платеж
Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Проект поправок в закон "О ГИС ЖКХ", который сделает эту процедуру обязательной для...
 
23 августа 2017 года 18:56

Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне плавного роста UST

Москва. 23 августа. Изменения котировок российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне плавного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 22 августа и составила 120,09% от номинала, что соответствует доходности 2,11% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 22 августа на 8 базисных пунктов - до 101,30% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,41% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта и составил 70 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 19 базисных пунктов - до 114,58% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,88% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 18 базисных пунктов - до 110,8% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт - до 4,87% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта, до 105,57% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,99% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 5 пунктов, до 108,79% от номинала, что соответствует доходности 3,265% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 20 базисных пунктов - до 102,61% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,08% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 4 базисных пункта, до 102,05% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,995% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами отсутствия ярко выраженной динамики российских еврооблигаций в ходе торгов в среду стали, с одной стороны, позитивная динамика базовых активов, котировки которых плавно повышаются в ожидании встречи центральных банков в конце этой недели в Джексон-Хоуле, а с другой стороны - приостановившийся рост нефтяных цен, которые "застряли" у отметки $52 за баррель сорта Brent.

Важнейшим событием текущей недели для всех мировых рынков станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей центробанков различных стран, который пройдет в американском Джексон-Хоуле 24-26 августа. На нем выступят, в том числе, глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Нефть эталонных марок демонстрирует плавное повышение в ходе торгов в среду на данных о снижении запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы сократились на 503 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 1,22 млн баррелей благодаря повышению спроса на бензин на 0,5%, а запасы дистиллятов выросли на 28 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 26 тыс. б/с. Объем нефтепереработки в США слабо меняется в последние три недели и составляет около 17,5 млн б/с, что близко к рекордному показателю с 1989 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 августа 2017 года 19:32
Рубль отошел от минимумов первой половины дня на фоне растущей нефти
Москва. 23 августа. Доллар США слегка понижается, евро повышается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, хотя и отошел от минимумов первой половины дня благодаря усилившей рост нефти.    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:14
Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960п по ММВБ за счет бумаг Сбербанка и выросшей нефти
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960 пунктам по индексу ММВБ за счет бумаг Сбербанка, подогретых сильным отчетом за полугодие, и подорожавшей нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья; упали акции АФК "Система" и выросли бумаги "Башнефти" на судебных новостях из Башкирии.    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:13
Позиции нефти выше 52 долл. выглядят слабыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Начав день чуть выше 59 руб., пара доллар/рубль большую часть дня вяло укреплялась, однако рост валютной пары ограничился отметкой в 59,2, которую доллар так и не смог преодолеть, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Ближе к вечеру...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:00
Morgan Stanley поднял оценку GDR Тинькофф банка на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"
Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $13,3 до $14,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, аналитики Morgan Stanley отметили, что GDR Тинькофф банка, по их...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:55
Динамика нефтяных цен на неделе остается без существенных драйверов - Бинбанк
"Нефтяные котировки на неделе продолжают движение в диапазоне 51-52$, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Заседание Мониторингового комитета ОПЕК не привнесло в рынок заметного оптимизма – члены комитета отчитались лишь о том, что уровень выполнения сделки остается высоким, а страны...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:45
BofA-ML поднял оценку акций Сбербанка на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка России (MOEX: SBER) с 208 рублей до 222 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:23
БКС поднял рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку в 3,4 раза
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". "Наш...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:08
К концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб. - Бинбанк
"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги,...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 17:43
БКС поднял оценку GDR Тинькофф банка на 30%, но оставил рейтинг "держать"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 17:21
Валютный рынок замер в ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул - TeleTrade
"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 16:57
Рынки ждут сигналов - eToro
Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, готовиться к которому рынки начали еще на прошлой неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 16:35
БКС поднял рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку в 3,4 раза
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".    читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:59
Спрэд между ценами WTI и Brent достиг двухлетнего максимума - ИК "Русс-Инвест"
"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:50
Рубль слабеет к доллару и евро в среду вслед за понижающейся нефтью
Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью.    читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:24
Ждем усиления волатильности в паре USD/RUB после выхода официальных данных по запасам нефти в США - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.