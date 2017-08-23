Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне плавного роста UST

Москва. 23 августа. Изменения котировок российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне плавного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 22 августа и составила 120,09% от номинала, что соответствует доходности 2,11% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 22 августа на 8 базисных пунктов - до 101,30% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,41% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта и составил 70 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 19 базисных пунктов - до 114,58% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,88% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 18 базисных пунктов - до 110,8% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт - до 4,87% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта, до 105,57% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,99% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 5 пунктов, до 108,79% от номинала, что соответствует доходности 3,265% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 20 базисных пунктов - до 102,61% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,08% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 4 базисных пункта, до 102,05% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,995% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами отсутствия ярко выраженной динамики российских еврооблигаций в ходе торгов в среду стали, с одной стороны, позитивная динамика базовых активов, котировки которых плавно повышаются в ожидании встречи центральных банков в конце этой недели в Джексон-Хоуле, а с другой стороны - приостановившийся рост нефтяных цен, которые "застряли" у отметки $52 за баррель сорта Brent.

Важнейшим событием текущей недели для всех мировых рынков станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей центробанков различных стран, который пройдет в американском Джексон-Хоуле 24-26 августа. На нем выступят, в том числе, глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Нефть эталонных марок демонстрирует плавное повышение в ходе торгов в среду на данных о снижении запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы сократились на 503 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 1,22 млн баррелей благодаря повышению спроса на бензин на 0,5%, а запасы дистиллятов выросли на 28 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 26 тыс. б/с. Объем нефтепереработки в США слабо меняется в последние три недели и составляет около 17,5 млн б/с, что близко к рекордному показателю с 1989 года.