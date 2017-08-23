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23 августа 2017 года 18:45

BofA-ML поднял оценку акций Сбербанка на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка России (MOEX: SBER) с 208 рублей до 222 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 219,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 170,8 рубля за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
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