К концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб. - Бинбанк

"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги, которые в преддверии опорных сентябрьских заседаний центральных банков могут быть направлены на коррекцию ожиданий рынка, если регуляторы посчитают, что настроения инвесторов отклоняются от их намерений. Глава ЕЦБ, вероятнее всего, в условиях укрепления евро, которое способно сдержать рост инфляции, по-прежнему будет использовать осторожные формулировки. Дж. Йеллен может посвятить свое выступление обсуждению предстоящего сокращения баланса, а также в очередной раз выразить уверенность в достижении целевого уровня инфляции в 2018 году, устойчивом росте американской экономики и необходимости продолжения постепенной нормализации денежно-кредитной политики. Поэтому к концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.