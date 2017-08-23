Рубль слабеет к доллару и евро в среду вслед за понижающейся нефтью

Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью.

Курс доллара США составил 59,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,82 руб./EUR1, поднявшись на 29,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,6 копейки - до 63,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 августа на 9,16 копейки, до 59,1312 руб./$1, и понизил курс евро на 2,81 копейки, до 69,5619 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на дневных торгах вслед за нефтью, цены на которую опускаются после того, как Американский институт нефти (API) отчитался о повышении запасов бензина в США. По данным API, коммерческие запасы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей.

Кроме того, стало известно, что правительственные силы в Ливии восстановили работу нефтепровода, связывающего крупнейшее месторождение в стране аш-Шарара с экспортным терминалом в порту Завийя.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 15:00 МСК в среду на 0,62% - до $51,55 за баррель. Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел к указанному времени на 0,33% - до $47,75 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей.

"Рубль немного понижается на фоне падения цен на нефть, однако пара "доллар-рубль" держится в районе 59,1-59,2 руб./$1, что говорит о сохранении стабильности. Но преодолеть отметку в 59 руб./$1 будет очень сложно, учитывая внешний фон. С большой вероятностью мы скоро увидим серьезную коррекцию, так как рубль укрепляется уже 17 дней подряд. Учитывая, что реальных фундаментальных факторов роста нет, а курс подошел близко к уровню сопротивления, трейдеры начнут фиксировать прибыль", - считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

"Цены на нефть выглядят стабильно, сдержанно реагируя на поступающий поток информации. Ждать поддержки неоткуда, однако и негативных факторов, которые бы провоцировали продажи, также не наблюдается. Поддержкой рублю служит восстановление спроса на риск, которое, однако, выглядит в большей степени спекулятивным и без поддержки со стороны новостного фона может быстро выдохнуться. В ближайшие дни рублю может оказываться поддержка со стороны налогового периода. Восстановление интереса к рискованным активам и стабильно высокие цены на нефть могут спровоцировать экспортеров выйти с продажей валюты, опасаясь дальнейшего укрепления рубля", - подчеркнул аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Присутствие на рынке экспортных продаж продолжает обеспечивать рублю соответствующую поддержку в преддверии выплат основных налогов в предстоящую пятницу. В остальном новых идей на рынке нет, учитывая отсутствие важной статистики с внешних площадок", - полагает главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,83% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,05% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,13%, 9,13% и 9,03% годовых соответственно.