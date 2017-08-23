Рынки ждут сигналов - eToro

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Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного смягчения ЕЦБ, и сегодняшние данные по деловой активности в еврозоне только укрепили эти ожидания. На этом фоне пара EUR/USD снова пытается закрепиться выше отметки 1.18, но быкам по евро все равно не хватает энтузиазма.

Прогнозы относительно выступления Драги остаются оптимистичными, но по мере приближения события число скептиков начинает расти. Да, экономика еврозоны чувствует себя неплохо. Да, от ЕЦБ были «ястребиные» сигналы, отправившие единую валюту к 2,5-летним максимумам. Но говорить об уверенном росте инфляции в регионе пока не приходится, что может послужить одним из предлогов для проявления осторожной риторики.

Что касается Йеллен, здесь также есть надежды на намеки в сторону декабрьского ужесточения, полагает эксперт. Но также присутствует здравая доля скепсиса. И, судя по динамике доллара, которая выглядит менее уверенно, в данном случае ожидания не столь высоки. Тем лучше для доллара, который в случае разочарования упадет не так сильно, как евро, если Драги воздержится от обсуждения темы нормализации монетарной политики или и вовсе намекнет на возможность продолжения QE.

"С технической точки зрения евро сохраняет краткосрочный бычий настрой, пока держится выше уровня 1.17. Но о серьезном настрое быков скажет только уверенный прорыв отметки 1.18, что в ближайшее время вряд ли произойдет. Скорее всего, вплоть до «судьбоносных» заявлений глав ЕЦБ и ФРС пара будет метаться в довольно тесном диапазоне", - заключает П. Салас.